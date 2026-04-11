N-ai zice că are 67 de ani! Ludmila, mama lui Dan Bălan, a întors toate privirile. Cum arată | VIDEO

Ludmila, mama lui Dan Bălan, este cea mai înfocată fană a fiului ei. Deși are 67 de ani, aceasta a făcut show la concertul artistului, iar toți ochii au fost pe ea.

Dan Bălan a susținut, recent, un concert la Chișinău, în cadrul turneului „SOUNDSTALGIC”, care a debutat în toamna anului trecut la Sala Palatului din București. În acest moment special, artistul le-a avut alături pe mama sa, Ludmila, dar și pe bunica lui.

Ludmila nu a lipsit de la concertul fiului său din Republica Moldova, după ce a fost prezentă și la dublul eveniment de la București din toamna anului trecut, potrivit unei surse.

Aceasta nu a fost singură, ci a fost însoțită de bunica lui Dan Bălan, care l-a aplaudat pe tot parcursul concertului.

Fană înfocată a fiului său, Ludmila Bălan a atras toate privirile. Deși are 67 de ani, mama lui Dan Bălan a dansat cu o energie debordantă pe piesele care l-au consacrat pe artist de-a lungul timpului.

„Efectiv o ador, are un vibe de invidiat!”/„E și bunica? Nu pot să cred!”/„O admir foarte mult”, acestea fiind doar câteva dintre comentariile lăsate de oameni la un videoclip postat pe TikTok de un fan.

Dan Bălan și-a îngrijorat fanii după concertul din Republica Moldova: „Nici nu mai seamănă cu el”

Dan Bălan i-a îngrijorat pe fani cu apariția sa la concertul susținut în Republica Moldova. Mulți dintre cei prezenți, dar și internauții au spus că artistul pare de nerecunoscut, fiind vizibil mai slab.

Cu toate acestea, schimbarea fizică nu l-a împiedicat pe Dan Bălan să facă un show memorabil.

„A îmbătrânit brusc, sper să nu sufere de vreo boală grea. Super artist, are voce, carismă, tot, dar noroc în dragoste nu prea”/„Îmi pare rău, arată straniu... Dar vocea este inegalabilă. Bravo, Dan Bălan!”/„Sigur este Dan Bălan? Parcă nu îmi vine să cred. Nici vocea nu pare a lui”/„Până la urmă, ce s-a întâmplat cu Dan Bălan?”/„Ceva i se întâmplă acestui cântăreț. Arată foarte schimbat! Sper să fie bine din punct de vedere al sănătății”/„A slăbit foarte mult. Oare ce s-a întâmplat cu el?”/„Nu pot să cred, nici nu mai seamănă”, au fost comentariile apărute în mediul online.

