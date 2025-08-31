Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Nepoata lui Pierce Brosnan, apariție spectaculoasă la o petrecere. Cât de frumoasă e Isabella și ce poveste tristă ascunde

Nepoata lui Pierce Brosnan, apariție spectaculoasă la o petrecere. Cât de frumoasă e Isabella și ce poveste tristă ascunde

Pierce Brosnan a transformat premiera noului său film, „The Thursday Murder Club”, într-un eveniment de familie.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 31 August 2025, 20:45 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 12:43
Galerie
Pierce Brosnan a mers la petrecerea plină de vedete împreună cu fiul și nepoata lui | Getty Images

Fostul James Bond a fost însoțit de nepoata sa, Isabella Smith, și de fiul său, Dylan, la petrecerea de după proiecție.

Nepoata lui Pierce Brosnan, apariție spectaculoasă la o petrecere

Actorul în vârstă de 71 de ani joacă alături de Helen Mirren, Sir Ben Kingsley, Celia Imrie și Tom Ellis în ecranizarea romanului scris de Richard Osman.

După ședința foto de pe covorul roșu alături de colegii de distribuție, Pierce Brosnan a mers la petrecerea plină de vedete împreună cu Isabella (26 de ani) și Dylan (28 de ani).

Articolul continuă după reclamă

Pierce, care îl interpretează pe Ron în noul film, a fost îmbrăcat elegant, într-un costum maro. Isabella, prezentă alături de bunicul ei și la premiera „MobLand” din martie, a atras privirile într-o rochie de catifea mov. Dylan a ales un costum bej.

Brosnan a păstrat o relație strânsă cu Isabella, mai ales după ce mama ei, Charlotte – fiica lui adoptivă – a murit de cancer în 2013.

Pierce i-a adoptat pe copiii primei sale soții, Cassandra – Charlotte și Christopher – după ce tatăl lor, Dermot Harris, a murit în 1986. Ulterior, Brosnan și Cassandra au avut împreună un fiu, Sean, care are acum 41 de ani. Cassandra a murit de cancer ovarian în 1991.

În total, Pierce are cinci copii. Actorul și-a refăcut viața alături de Keely Shaye Smith, cu care are doi băieți: Dylan (28 de ani) și Paris (24 de ani).

Brosnan, un adevărat simbol al Hollywood-ului

Apariția impresionantă a lui Brosnan le-a reamintit fanilor, încă o dată, de ce rămâne un adevărat simbol al Hollywood-ului. La premieră, farmecul său de gentleman și stilul său atemporal au atras toate privirile.

Deși filmul a fost punctul central al serii, apariția alături de familie a fost cea care a atras atenția. Actorul a pozat mândru alături de fiul său, Dylan, și de nepoata sa, Isabella.

Fanii din Londra au avut privilegiul de a-i vedea pe membrii familiei Brosnan împreună, impresionând prin eleganță pe covorul roșu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dincolo de carieră, Brosnan este mândru de familia sa numeroasă. Are în total cinci copii: trei din prima căsătorie și doi alături de soția sa, jurnalista Keely Shaye Smith, cu care s-a căsătorit în 2001.

Fiii lor, Dylan și Paris, au întregit familia, iar astăzi actorul este și bunicul a patru nepoți: Isabella și Lucas, copiii lui Charlotte, și Jaxxon și Marley May, copiii lui Sean.

De la covorul roșu până la momentele importante din viața de familie, Brosnan continuă să strălucească nu doar ca actor, ci și ca tată și bunic devotat, demonstrând că eleganța se transmite din generație în generație.

Citește și: Pierce Brosnan îi pune la punct pe cei care o critică pe soția sa pentru kilogramele în plus. Replica savuroasă a actorului

„The Thursday Murder Club” îl aduce pe Brosnan din nou pe marile ecrane

Mult așteptatul film, regizat de Chris Columbus, este bazat pe bestsellerul lui Richard Osman. Povestea urmărește patru rezidenți ai unui cămin de bătrâni care rezolvă crime de plăcere, până când o moarte neașteptată le afectează viața personală.

Brosnan joacă alături de o distribuție impresionantă, din care fac parte Helen Mirren, Ben Kingsley și Celia Imrie.

La premiera filmului din New York, organizată la începutul acestei luni, Brosnan și-a lăudat colega de platou, Helen Mirren.

Pierce Brosnan îmbrăcat într-un costum bej elegant
Pierce Brosnan îmbrăcat într-un costum bej elegant, alături de fiul său
Pierce Brosnan alături de fiul și nepoata lui

„Îmi place să lucrez cu Helen… Este fascinantă în toate sensurile cuvântului, atât ca femeie, cât și ca actriță. Am urmărit munca ei de la distanță ani de zile, iar acum, să fiu martor al strălucirii creativității ei ca actriță, este de-a dreptul captivant”, a declarat el pentru revista People.

Adrian Daminescu, revenire emoționantă după lupta cu cancerul. Cum arată și cum se simte acum cântărețul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro! Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro!
Observatornews.ro Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă Duminica, 31.08.2025, 09:42
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
A părăsit familia regală pentru un om de rând. Cine este Prințesa care se iubește cu un bărbat mai tânăr decât ea
A părăsit familia regală pentru un om de rând. Cine este Prințesa care se iubește cu un bărbat mai tânăr...
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Donatella Versace, de nerecunoscut. Vedeta e complet schimbată după ce a renunțat la unele „proceduri estetice”
Donatella Versace, de nerecunoscut. Vedeta e complet schimbată după ce a renunțat la unele „proceduri estetice”
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre război
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe totul” 
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
De ce unele sticle de Pepsi au capace portocalii. Ce semnifică și care este diferența
De ce unele sticle de Pepsi au capace portocalii. Ce semnifică și care este diferența Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x