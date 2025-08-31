Nepoata lui Pierce Brosnan, apariție spectaculoasă la o petrecere. Cât de frumoasă e Isabella și ce poveste tristă ascunde

Pierce Brosnan a transformat premiera noului său film, „The Thursday Murder Club”, într-un eveniment de familie.

Pierce Brosnan a mers la petrecerea plină de vedete împreună cu fiul și nepoata lui | Getty Images

Fostul James Bond a fost însoțit de nepoata sa, Isabella Smith, și de fiul său, Dylan, la petrecerea de după proiecție.

Nepoata lui Pierce Brosnan, apariție spectaculoasă la o petrecere

Actorul în vârstă de 71 de ani joacă alături de Helen Mirren, Sir Ben Kingsley, Celia Imrie și Tom Ellis în ecranizarea romanului scris de Richard Osman.

După ședința foto de pe covorul roșu alături de colegii de distribuție, Pierce Brosnan a mers la petrecerea plină de vedete împreună cu Isabella (26 de ani) și Dylan (28 de ani).

Articolul continuă după reclamă

Pierce, care îl interpretează pe Ron în noul film, a fost îmbrăcat elegant, într-un costum maro. Isabella, prezentă alături de bunicul ei și la premiera „MobLand” din martie, a atras privirile într-o rochie de catifea mov. Dylan a ales un costum bej.

Brosnan a păstrat o relație strânsă cu Isabella, mai ales după ce mama ei, Charlotte – fiica lui adoptivă – a murit de cancer în 2013.

Pierce i-a adoptat pe copiii primei sale soții, Cassandra – Charlotte și Christopher – după ce tatăl lor, Dermot Harris, a murit în 1986. Ulterior, Brosnan și Cassandra au avut împreună un fiu, Sean, care are acum 41 de ani. Cassandra a murit de cancer ovarian în 1991.

În total, Pierce are cinci copii. Actorul și-a refăcut viața alături de Keely Shaye Smith, cu care are doi băieți: Dylan (28 de ani) și Paris (24 de ani).

Brosnan, un adevărat simbol al Hollywood-ului

Apariția impresionantă a lui Brosnan le-a reamintit fanilor, încă o dată, de ce rămâne un adevărat simbol al Hollywood-ului. La premieră, farmecul său de gentleman și stilul său atemporal au atras toate privirile.

Deși filmul a fost punctul central al serii, apariția alături de familie a fost cea care a atras atenția. Actorul a pozat mândru alături de fiul său, Dylan, și de nepoata sa, Isabella.

Fanii din Londra au avut privilegiul de a-i vedea pe membrii familiei Brosnan împreună, impresionând prin eleganță pe covorul roșu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dincolo de carieră, Brosnan este mândru de familia sa numeroasă. Are în total cinci copii: trei din prima căsătorie și doi alături de soția sa, jurnalista Keely Shaye Smith, cu care s-a căsătorit în 2001.

Fiii lor, Dylan și Paris, au întregit familia, iar astăzi actorul este și bunicul a patru nepoți: Isabella și Lucas, copiii lui Charlotte, și Jaxxon și Marley May, copiii lui Sean.

De la covorul roșu până la momentele importante din viața de familie, Brosnan continuă să strălucească nu doar ca actor, ci și ca tată și bunic devotat, demonstrând că eleganța se transmite din generație în generație.

Citește și: Pierce Brosnan îi pune la punct pe cei care o critică pe soția sa pentru kilogramele în plus. Replica savuroasă a actorului

„The Thursday Murder Club” îl aduce pe Brosnan din nou pe marile ecrane

Mult așteptatul film, regizat de Chris Columbus, este bazat pe bestsellerul lui Richard Osman. Povestea urmărește patru rezidenți ai unui cămin de bătrâni care rezolvă crime de plăcere, până când o moarte neașteptată le afectează viața personală.

Brosnan joacă alături de o distribuție impresionantă, din care fac parte Helen Mirren, Ben Kingsley și Celia Imrie.

La premiera filmului din New York, organizată la începutul acestei luni, Brosnan și-a lăudat colega de platou, Helen Mirren.

„Îmi place să lucrez cu Helen… Este fascinantă în toate sensurile cuvântului, atât ca femeie, cât și ca actriță. Am urmărit munca ei de la distanță ani de zile, iar acum, să fiu martor al strălucirii creativității ei ca actriță, este de-a dreptul captivant”, a declarat el pentru revista People.