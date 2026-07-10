Nepoata Mariei Ciobanu și fiica lui Ionuț Dolănescu face furori pe scenă la numai 16 ani. Cel mai recent videoclip cu adolescenta a cucerit internetul.

Nepoata Mariei Ciobanu a cucerit internetul la doar 16 ani. Fiica lui Ionuț Dolănescu a făcut piele de găină cu vocea sa | Captură Facebook

Maria Ciobanu, regina muzicii populare românești în vârstă de 88 de ani, are cu ce se mândri! Nepoata ei și fiica lui Ionuț Dolănescu face furori cu vocea sa la numai 16 ani. Cel mai recent videoclip cu Ioana Maria, de pe scenă, a făcut piele de găină.

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Ioana Maria Dolănescu îi moștenește talentul celebrei sale bunici, Maria Ciobanu

După ce oamenii au ascultat-o cum cântă, într-un spectacol în aer liber, Ioana Maria Dolănescu a primit mesaje de apreciere din partea fanilor. Aproape toți au precizat, la unison, că a moștenit timbrul vocal al celebrei sale bunici, Maria Ciobanu, „Ciocârlia muzicii populare românești”, potrivit click.ro.

„Are timbrul vocal asemănător cu al bunicii, dar trebuie lucrat mult”/ „Vocea seamănă cu a bunicii! Este la început, în formare și am încredere că viitorul îi aparține. Succes copil frumos și talentat!”/ „Are numai 16 ani, este încă în formare... Ce credeți că Maria Ciobanu s-a născut <<privighetoare>>, nu s-a perfecționat în timp?”, acestea fiind doar câteva dintre mesajele oamenilor, citate de sursa menționată mai sus.

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Alții au propus ca Ioana Maria Dolănescu să facă duet cu Maria Ciobanu pentru a se perfecționa.

„Cât trăiește <<ciocârlia>> Maria Ciobanu te poate ajuta să-i interpretezi cântecele. Clar, ca bunica ta, nu se mai naște alta. E unică, are har de la Dumnezeu. Așa că poți cânta cu ea, căci ai ce învața. Mult succes! Ești mare norocoasă! Vii dintr-o familie renumită de interpreți populari și ai o mare responsabilitate. Să onorezi numele bunicilor tăi, amândoi au fost cei mai buni”/ „Cu mult exercițiu poți ajunge ca valoare după Bunica Ciocârlie! E greu, dar nu imposibil!”, potrivit click.ro.

Ce spun marii artiști despre interpretarea nepoatei Mariei Ciobanu: „Are ceva mult mai special!”

„Cântă foarte frumos, seamănă la timbrul vocal cu marea Maria Ciobanu. Succes!”, a spus interpretul Gheorghe Turda pentru sursa citată mai sus.

„Da, cântă foarte frumos, la anii ei! Sigur că lumea așa spune că seamănă cu bunica, dar eu spun că vocea ei are ceva mult mai special! Fata a luat de la fiecare din familie câte ceva, i-a pus Dumnezeu în glas câte ceva de la fiecare”, a declarat și solista Gherghina Stancu, potrivit click.ro.

Ionuț Dolănescu, mândru de copiii lui

Ionuț Dolănescu a vorbit pentru click.ro despre cât de talentată este fiica sa. Ioana are o vitrină plină cu medalii, de la concursurile muzicale. A obținut Premiul l la Olimpiada Națională de la Suceava și Premiul II la Concursul Internațional de Interpretare din Tulcea.

„Fiica mea, Ioana Maria, este olimpică la vioară, dar îi place să și cânte, toată ziua ascultă piesele de muzică populară ale Mariei Ciobanu. În plus, i-a moștenit și timbrul vocal! Iar fiul cel mic, Iancu, are o voce suavă și plină de sensibilitate, ca a bunicului Ion Dolănescu. Amândoi au succes, au fost și la Festivalul <<Ion Dolănescu>>”, a declarat artistul pentru sursa citată mai sus.

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Ce sumă încasează familia Dolănescu pentru un recital

Un organizator de evenimente a dezvăluit pentru click.ro ce sumă încasează pentru un recital Ionuț Dolănescu, soția lui, Doinița, și, uneori, și fiul și fiica lor, Ioana Maria.

„Soții Ionuț și Doinița Dolănescu au un onorariu cuprins între 2.000 și 3.000 de euro, pentru un recital de 45 de minute. Uneori mai vin și cu fiul și cu fetița. Ionuț este un om cu mult bun-simț, e o plăcere să colaborezi cu el și cu familia lui”, a declarat acesta, citat de sursa menționată mai sus.

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