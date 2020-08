Nicole Cherry, cea mai îndrăzneață apariție de până acum: "Nicoleto, ești foc!" - Galerie foto

Cu un succes răsunător și cu hituri și colaborări reușite pe plan muzical, Nicole Cherry și-a cucerit publicul și cu tranformarea fizică din ultimii ani. După ce a împlinit 18 ani, artista a adoptat un look extrem de feminin și sexy. A recunoscut că și-a pus implanturi cu silicon, iar de atunci aparițiile sale sunt tot mai provocatoare.

Ultima poză urcată pe Instagram o surprinde într-un costum de baie ce îi pune în valoare formele. Imaginea a strâns rapid peste 60.000 de aprecieri, dar și numeroase comentarii. Fanii i-au lăudat corpul și sunt de părere că Nicole Cherry s-a transformat într-o adevărată bombă sexy.

"Life is better in a bikini🖤" (Viața e mai frumoasă în bikini - n.r.), a scrie Nicole Cherry în descrierea imaginii pe care a postat-o pe Instagram.

Aceasta e ultima imagine care i-a pus pe jar pe fanii lui Nicole: