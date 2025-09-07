Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Noua iubită a lui Kevin Costner seamănă leit cu fosta sa soție. Câți ani are bomba blondă Kelly Noonan Gores

Noua iubită a lui Kevin Costner seamănă leit cu fosta sa soție. Câți ani are bomba blondă Kelly Noonan Gores

Kevin Costner a trecut printr-un divorț dificil și foarte mediatizat de fosta sa soție, Christine Baumgartner, anul trecut.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 09:15 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 12:33
Galerie
Actorul de la Hollywood pare să aibă un anumit „tipar” | Getty Images

Totuși, se pare că actorul a găsit din nou dragostea și are, în liniște, o relație cu Kelly Noonan Gores.

Noua iubită a lui Kevin Costner seamănă leit cu fosta sa soție

Actorul de la Hollywood, în vârstă de 70 de ani, pare să aibă un „tipar”, Kelly, în vârstă de 46 de ani, semănând izbitor cu fosta sa soție.

Ambele, cu 20 de ani mai tinere decât Kevin, sunt blonde și seamănă uimitor, având trăsături aproape identice.

Articolul continuă după reclamă

Zvonurile despre relația dintre Kevin și Kelly au început să circule săptămâna trecută, când amândoi au fost văzuți la festivalul JAS Labor Day Experience din Snowmass Village, lângă Aspen, în weekendul prelungit, deși au apărut separat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

O sursă a declarat pentru Daily Mail: „Kevin se întâlnește cu cineva și este din nou fericit, după o perioadă foarte întunecată din viața lui”.

„Se vede cu Kelly. Au fost împreună în Aspen la sfârșitul lui iulie. A preferat să păstreze discreția, pentru că nu vrea ca lucrurile să scape de sub control”.

„Ea este exact genul lui și au multe în comun: natura, sporturile – îi place să facă surf – plimbările lungi cu câinii”, a adăugat sursa.

„În plus, ea are copii mici, iar lui îi plac copiii, așa că i se pare drăguț. Spune că ea este pur și simplu relaxată, lucru de care el are nevoie acum”.

Citește și: Kevin Costner, actorul din Yellowstone, divorțează de a doua soție. De ce a cerut divorțul Christine Baumgartner

Kevin și Christine au divorțat la începutul lui 2024

Noua relație a lui Kevin vine după ce actorul și-a finalizat divorțul de Christine în februarie 2024, după o luptă juridică aprigă.

Cei doi s-au căsătorit în 2004 și au devenit părinții a doi copii. Însă, în 2023, Christine a depus actele de divorț, invocând diferențe ireconciliabile.

În cele din urmă, Kevin a fost obligat să plătească 63.209 de dolari pe lună pensie alimentară pentru copii – mult sub suma uluitoare de 248.000 de dolari pe care Christine o solicitase inițial.

Tensiunile dintre cei doi au dus la o hotărâre prin care Christine a fost obligată să părăsească reședința de 145 de milioane de dolari a lui Costner, situată pe malul mării în Carpinteria, la doar două luni după ce depusese actele de divorț.

Christine a fost cerută în căsătorie

Între timp, Christine și-a refăcut viața și este logodită cu finanțistul Josh Connor, care a cerut-o în căsătorie la începutul acestui an, în ianuarie.

Toate acestea vin după ce Kevin și Christine au păstrat o atitudine rece la ceremonia de absolvire a fiului lor, Cayden, în iunie.

Fotografiile obținute de Daily Mail l-au surprins pe Kevin ignorându-și fosta parteneră în timp ce sărbătoreau în Santa Barbara, iar fiul lor zâmbea stânjenit pentru poze.

Deși a trecut mai bine de un an de la apriga lor bătălie juridică, ceremonia de absolvire a liceului a arătat clar că ruptura nu s-a vindecat pe deplin.

Foștii soți au păstrat distanța, evitând cu grijă orice interacțiune și ocolind întâlnirile directe. O sursă a descris sincer reuniunea stânjenitoare, precizând că cei doi au încercat să „lase deoparte diferențele”.

Kevin Costner alături de fosta lui soție, ambii îmbrăcați elegant
Acutala iubită a lui Kevin Costner, îmbrăcată într-o rochie neagră
Kevin Costner îmbrăcat cu un un tricou Polo gri
Kevin Costner îmbrăcat cu un costum bej, vorbin la o emisiune

Sursa a declarat: „Evident că știau că sunt amândoi acolo, dar niciunul nu a făcut vreun efort să interacționeze. Nu are rost. Zilele bune pe care le-au avut odată au dispărut de mult”.

Regina Rania și prințesa Iman, apariție rară împreună la un eveniment oficial. Fotografii inedite mamă-fiică... De ce au ales Prințul William și Kate să nu-i spună lui George că într-o zi va fi Rege. Motivul a ieșit la iveală...
Înapoi la Homepage
AS.ro Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Observatornews.ro Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Rhiana Grigore transformă skateboarding-ul într-un spectacol
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Rhiana Grigore transformă skateboarding-ul într-un spectacol Sambata, 06.09.2025, 21:30
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Călătorie sonoră spre liniște interioară cu Dan Nistor și Irina Pateoacă The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Călătorie sonoră spre liniște interioară cu Dan Nistor și Irina Pateoacă Sambata, 06.09.2025, 21:13 The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca aduce pe scenă energia Republicii Moldova prin dans popular The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca aduce pe scenă energia Republicii Moldova prin dans popular Sambata, 06.09.2025, 20:55 The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Piesa Amor Estival a Stelei Popescu prinde viață prin vocea Ramonei Vărzaru The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Piesa Amor Estival a Stelei Popescu prinde viață prin vocea Ramonei Vărzaru Sambata, 06.09.2025, 20:30
Mai multe
Citește și
Regina Rania și prințesa Iman, apariție rară împreună la un eveniment oficial. Fotografii inedite mamă-fiică
Regina Rania și prințesa Iman, apariție rară împreună la un eveniment oficial. Fotografii inedite mamă-fiică
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii Catine.ro
Cum arată acum prințesa Lilibet. Harry și Meghan au publicat o imagine adorabilă cu fetița lor
Cum arată acum prințesa Lilibet. Harry și Meghan au publicat o imagine adorabilă cu fetița lor
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în mână Registrul Comerțului, ANAF, Poliția Economică, posibil bănci"
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x