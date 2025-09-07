Noua iubită a lui Kevin Costner seamănă leit cu fosta sa soție. Câți ani are bomba blondă Kelly Noonan Gores

Kevin Costner a trecut printr-un divorț dificil și foarte mediatizat de fosta sa soție, Christine Baumgartner, anul trecut.

Actorul de la Hollywood pare să aibă un anumit „tipar” | Getty Images

Totuși, se pare că actorul a găsit din nou dragostea și are, în liniște, o relație cu Kelly Noonan Gores.

Noua iubită a lui Kevin Costner seamănă leit cu fosta sa soție

Actorul de la Hollywood, în vârstă de 70 de ani, pare să aibă un „tipar”, Kelly, în vârstă de 46 de ani, semănând izbitor cu fosta sa soție.

Ambele, cu 20 de ani mai tinere decât Kevin, sunt blonde și seamănă uimitor, având trăsături aproape identice.

Zvonurile despre relația dintre Kevin și Kelly au început să circule săptămâna trecută, când amândoi au fost văzuți la festivalul JAS Labor Day Experience din Snowmass Village, lângă Aspen, în weekendul prelungit, deși au apărut separat.

O sursă a declarat pentru Daily Mail: „Kevin se întâlnește cu cineva și este din nou fericit, după o perioadă foarte întunecată din viața lui”.

„Se vede cu Kelly. Au fost împreună în Aspen la sfârșitul lui iulie. A preferat să păstreze discreția, pentru că nu vrea ca lucrurile să scape de sub control”.

„Ea este exact genul lui și au multe în comun: natura, sporturile – îi place să facă surf – plimbările lungi cu câinii”, a adăugat sursa.

„În plus, ea are copii mici, iar lui îi plac copiii, așa că i se pare drăguț. Spune că ea este pur și simplu relaxată, lucru de care el are nevoie acum”.

Kevin și Christine au divorțat la începutul lui 2024

Noua relație a lui Kevin vine după ce actorul și-a finalizat divorțul de Christine în februarie 2024, după o luptă juridică aprigă.

Cei doi s-au căsătorit în 2004 și au devenit părinții a doi copii. Însă, în 2023, Christine a depus actele de divorț, invocând diferențe ireconciliabile.

În cele din urmă, Kevin a fost obligat să plătească 63.209 de dolari pe lună pensie alimentară pentru copii – mult sub suma uluitoare de 248.000 de dolari pe care Christine o solicitase inițial.

Tensiunile dintre cei doi au dus la o hotărâre prin care Christine a fost obligată să părăsească reședința de 145 de milioane de dolari a lui Costner, situată pe malul mării în Carpinteria, la doar două luni după ce depusese actele de divorț.

Christine a fost cerută în căsătorie

Între timp, Christine și-a refăcut viața și este logodită cu finanțistul Josh Connor, care a cerut-o în căsătorie la începutul acestui an, în ianuarie.

Toate acestea vin după ce Kevin și Christine au păstrat o atitudine rece la ceremonia de absolvire a fiului lor, Cayden, în iunie.

Fotografiile obținute de Daily Mail l-au surprins pe Kevin ignorându-și fosta parteneră în timp ce sărbătoreau în Santa Barbara, iar fiul lor zâmbea stânjenit pentru poze.

Deși a trecut mai bine de un an de la apriga lor bătălie juridică, ceremonia de absolvire a liceului a arătat clar că ruptura nu s-a vindecat pe deplin.

Foștii soți au păstrat distanța, evitând cu grijă orice interacțiune și ocolind întâlnirile directe. O sursă a descris sincer reuniunea stânjenitoare, precizând că cei doi au încercat să „lase deoparte diferențele”.

Sursa a declarat: „Evident că știau că sunt amândoi acolo, dar niciunul nu a făcut vreun efort să interacționeze. Nu are rost. Zilele bune pe care le-au avut odată au dispărut de mult”.