O mai știi? Cum arată Cristina Rus de la Blondy la 44 de ani. Fosta solistă, de nerecunoscut după retragerea din showbiz

Cristina Rus nu mai apare des în lumina reflectoarelor, dar atunci când o face, atrage imediat atenția.

Recent, a participat la un eveniment de gală, iar imaginile surprinse acolo vorbesc de la sine: arată cizelat, are un stil complet schimbat și emană eleganță. Cu greu ai spune că este mama a trei copii!

Cum arată Cristina Rus, fosta solistă Blondy, la 44 de ani

Retrasă de ani buni din showbiz, Cristina Rus a fost surprinsă alături de soțul ei, Dragoș Bîlteanu, la o recepție selectă găzduită de Ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman. Ținuta rafinată, atitudinea relaxată și eleganța sa au atras imediat privirile.

Nu mai e vedeta care urca pe scenă în fuste scurte și bustiere, ci o femeie elegantă, îmbrăcată în Chanel, cu o viață de familie împlinită și un aer de femeie care are tot ce își dorește.

Cristina apare extrem de rar la evenimente mondene, ceea ce o face să iasă și mai mult în evidență. La recentul „garden party”, toate privirile și blitzurile s-au îndreptat spre ea. Ținuta aleasă – rafinată și perfect potrivită temei „Fashion is Timeless, Diamonds are Forever” – i-a conferit un plus de eleganță.

Evenimentul a fost organizat de Lucie Portman, soția ambasadorului britanic Giles Portman, alături de Cristina Bâtlan, fondatoarea Musette.

Cristina Rus s-a căsătorit cu Dragoș Bîlteanu în 2009

Cristina Rus s-a retras complet din showbiz pentru a se dedica familiei. În 2009 s-a căsătorit cu omul de afaceri Dragoș Bîlteanu, fost președinte al SIF Banat-Crișana, iar împreună au trei copii. Primul lor copil, Dragoș junior, s-a născut în 2010, urmat de Cristina Maria, venită pe lume în februarie 2014. În ianuarie 2020, familia s-a mărit cu încă o fetiță.

În paralel, și colega ei de scenă, Andreea Bănică, are o viață de familie împlinită: este căsătorită cu impresarul Lucian Mitrea și au împreună doi copii, Sofia și Noah.

„Când a decis să plece de lângă mine mi-a frânt inima. A trecut, am crescut și am ajuns acolo unde ne-am dorit amândouă să fim. Hai că m-am emoționat. Mai vreau”, a scris Andreea Bănică pe Instastory.

În noiembrie 2022, Cristina Rus și Andreea Bănică, fostele colege din trupa Blondy, s-au reîntâlnit la o petrecere din București. A fost un moment emoționant, plin de nostalgie. Au cântat împreună, au dansat și s-au îmbrățișat.

„Ne vedem o dată pe an, gata, am promis că vom ieși mai des. avem atâtea amintiri împreună, Doamne!”, a mai spus blondina, într-un alt filmuleț.

Trupa Blondy a fost pe val între 2001 și 2005, ambele având la acea vreme un trecut muzical. Andreea cântase în Exotic, alături de Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu, iar Cristina făcuse parte din formația Sing Sing BB.

„Eu filmam pentru «Folclorul contraatacă», la Antena 1, şi atunci Cristina cred că îşi dorea şi ea o carieră în TV şi a decis să plece din trupă, probabil crezând că e neglijată.

Eu am continuat să cânt singură, deşi mi-a plăcut întotdeauna să fiu pe scenă, să am colege cântăreţe sau dansatoare alături de mine. Şi uite că Dumnezeu a făcut să cânt solo şi tot aşa să rămân şi acum.

Cu Cristina vorbesc din când în când, fiecare e cu familia şi cu problemele ei, însă mi-ar plăcea să ne vedem mai des, să avem timp şi pentru noi”, declara Andreea Bănică pentru click.ro.