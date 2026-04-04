Cu părul brunet, tuns bob, și o voce puternică, Roxana și-a creat un grup semnificativ de fani care continuăsă îi urmărească activitatea.

Îți mai amintești de solista trupei Spin? Cât de mult s-a schimbat Roxana Andronescu. Cum arată acum | Captură Facebook/Captură Youtube

Trupa Spin a apărut pe piața muzicală din România în anii 2000, în urma participării la preselecția concursului Cerbul de Aur. Melodia „Nimeni pe drum” i-a propulsat pe Roxana, Marius, Sorin, George și Cătălin pe primele poziții ale topurilor de specialitate.

Roxana Andronescu era solistului trupei, iar vocea ei era inconfundabilă. Anii au trecut, iar artista s-a retras din lumina reflectoarelor. Iată cum arată acum!

Cum arată acum fosta solistă a trupei Spin

Articolul continuă după reclamă

Roxana Andronescu a devenit celebră odată cu lansarea trupei Spin. Tânăra cu părul brunet, tunsă bob, cu haine în stil glam rock, atrăgea atenția cu vocea sa. Roxana a câștigat respectul multor artiști din România, iar tinerii acelor vremuri o adorau.

Solista trupei Spin s-a retras din lumina reflectoarelor, dar și-a continuat pasiunea de cascador, dar și dragostea pentru artă, potrivit Revista Viva.

Roxana Andronescu este activă pe rețelele de socializare, acolo unde postează imagini cu ea și familia sa. Potrivit fotografiilor de pe Facebook, solista are o fetiță care îi seamănă perfect. De asemenea, ea a rămas la fel de pasionată de motociclism.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Roxana Andronescu a fost dată afară din trupa Spin

Roxana Andronescu a părăsit trupa Spin în anul 2012. După opt ani de colaborare, artista ar fi fost dată afară din trupă fără să primească o explicație din partea colegilor săi.

„Sunt exclusă de peste un an din trupa în care am cântat. Nu am fost nici măcar anunțată în mod direct. Pur și simplu, am dedus. Cum ați reacționa în locul meu, să știți că trupa merge mai departe cu un alt vocal, folosindu-se de același nume, deși notorietatea numelui se datorează și mie?”, transmitea Roxana Adronescu pe Facebook, citată de sursa menționată mai sus.

Roxana Andronescu a continuat să colaboreze cu diferiți artiști din România. A compus piese și a colaborat cu B.U.G Mafia, dar și cu Tommo Production, unul dintre cele mai cunoscute studiouri de producție muzicală de la noi din țară.

În ceea ce privește înfățișarea sa, Roxana Andronescu a renunțat la tunsoarea care a consacrat-o. Acum, solista își poartă părul lung și a renunțat la machiajul rock. Mai mult, viața ei s-a schimbat după ce a devenit mamă.