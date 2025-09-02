Oana Radu și Șerban Balaban au fixat data nunții. Când și unde va avea loc evenimentul: „Așa am visat”

Este oficial, Oana Radu și logodnicul ei se pregătesc să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu. Iată când va avea loc evenimentul.

Oana Radu a surprins pe toată lumea când a anunțat că a fost cerută în căsătorie de Șerban Balaban. După divorțul dificil de Cătălin Dobrescu, artista a dat o nouă șansă dragostei și pare că de data aceasta este cu noroc.

Oana Radu și Șerban Balaban se căsătoresc în această toamnă

După despărțirea de fostul soț, Oana Radu și-a găsit treptat liniștea alături de un coleg din formație. Toboșarul Șerban Balaban este mai tânăr decât artista, el având 27 de ani, în timp ce Oana Radu are 32 de ani.

Cu toate acestea, diferența de vârstă dintre ei nu pare să le pună probleme în relație. Cei doi s-au logodit la finalul anului 2024, la Paris.

„De când l-am întâlnit pe Șerban, simt că a meritat totul, că nu există nicio greutate, că nu a fost nimic greu. Că a meritat să trăiesc tot ca să am o astfel de fericire. Și dacă nu o să dureze, dacă Doamne ferește se termină mâine, sunt fericită.

În relația cu Șerban îmi pare rău că nu pot să-i ofer încrederea asta oarbă pe care o merită. Din cauza trecutului, fără să vrei, ești mereu în gardă”, a mărturisit artista, conform unei surse.

Oana și Șerban se pregătesc acum să pășească în fața altarului. Potrivit sursei menționate anterior, aceștia au programat evenimentul pentru 4 septembrie 2025. Ceremonia va avea loc în stațiunea Mamaia, pe plaja Azimuth. De asemenea, la eveniment sunt așteptați aproximativ 400 de invitați.

„Cei mai apropiați oameni, 300 – 400. Vezi că dacă te pui naș trebuie să mă ajuți să-mi schimb ținutele. Minim trei. Cică nașul plătește ținutele. O să am echipa mea de make-up și hairstyling acolo, pentru că o să-mi schimb și look-ul. Așa am visat eu! Lui îi ajunge un costum”, a declarat ea.

Deși nu a prezentat încă un plan bine pus la punct în ceea ce privește atmosfera de la petrecere, Oana s-a gândit la câțiva artiști pe care i-ar dori alături în ziua cea mare. Printre ei se numără Leo de la Roșiori și Bogdan de la Ploiești și Clejanii.

„Aș avea eu o preferință. Mie îmi plac genul ăsta de cântări ca de obiceiuri și cu o voce feminină. Să cânte între momente, la masă așa. Mie îmi place asta cu tradițiile”, a adăugat viitorul soț al artistei.