Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV

Olivia Cucoș, fosta concurentă de la Chefi la cuțite și celebra prezentatoare TV, s-a căsătorit cu alesul inimii chiar de Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie. Primele imagini de la nuntă au fost publicate în mediul online.

14 februarie 2026 a fost o zi emoționantă pentru Olivia Cucoș. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a pășit în fața altarului alături de partenerul ei, Denis Furtună. Cei doi s-au căsătorit într-un cadru restrâns, ținând marele eveniment departe de ochii curioșilor.

Pentru că este destul de activă în mediul online și preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața ei, prezentatoarea TV nu a ezitat să distribuie câteva imagini de la nuntă.

Postările Oliviei Cucoș au generat o mulțime de like-uri și reacții din partea fanilor. Un lucru este cert, aceasta a reușit să impresioneze pe toată lumea cu frumusețea deosebită și rochia de mireasă.

Ceremonia religioasă a avut loc chiar de Ziua Îndrăgostiților, iar mirii au avut aproape familia și persoanele dragi.

Cât de frumoasă a fost Olivia Cucoș într-o rochie de mireasă lungă și mulată. Cum a fost filmată alături de soțul ei, Denis Furtună, în biserică

Pentru nunta cu Denis Furtună, Olivia Cucoș a îmbrăcat o rochie de mireasă lungă și mulată care i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special talia de invidiat și bustul generos. De asemenea, fosta concurentă de la Chefi la cuțite a optat pentru un buchet alb din gypsophila.

De asemenea, nici mirele nu a trecut neobservat. Fotbalistul CS Tunari a purtat un costum negru și o cămașă albă.

„Ce frumos! Să vă țină mult și bine, în pace și armonie! Să trăiți bine”, „Casă de piatră și multă fericire!”, „Într-un ceas bun și cu noroc, draga mea... Sănătate și iubire!” sau „Felicitări Olivia! Casă de piatră și ani mulți fericiți împreună!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

„Din 14 februarie am început să facem o echipă. Cu iubire, emoție și promisiunea că vom juca mereu de aceeași parte.”, a fost descrierea folosită de Olivia Cucoș în dreptul unei postări de pe contul de Instagram, unde apare alături de soțul ei.

Cum s-au cunoscut Olivia Cucoș și soțul ei, Denis Furtună

Puțini sunt cei care știu faptul că Olivia Cucoș și soțul ei, Denis Furtună, se știu de mulți ani, de pe vremea în care fotbalistul juca la Tineret, la Națională, în Republica Moldova.

„Ne știm de mulți ani. De ziua mea, mi-a făcut cadou un inel cu smarald. Mi-a zis să mă căsătoresc cu el și am crezut că mă ia la mișto. Mi l-a dat așa la mișto, acasă, iar celălalt e inelul de logodnă. Eu l-am văzut pe el când juca pe la Tineret, la Națională, în Republica Moldova, i-am luat un interviu, însă nu l-am băgat în seama, el mi-a mai reacționat la niște postări, mi-a dat niște aprecieri (...) Atunci când a venit aici, la Tunari, a început să fie mai insistent (...) Din prima am simțit că suntem potriviți”, a povestit fosta concurentă de la Chefi la cuțite, potrivit spynews.ro.