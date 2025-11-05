Cum arată logodnicul Oliviei Cucoș. Fosta concurentă Chefi la cuțite urmează să se căsătorească. Ce inel a primit

Antena Căutare
Olivia Cucoș s-a logodit. Iată cine este bărbatul care i-a furat inima.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 11:38 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 11:38
Cine este viitorul soț al Oliviei Cucoș de la Chefi la cuțite

Olivia Cucoș, originară din Republica Moldova, are 25 de ani, este jurnalistă și a intrat în atenția publicului din România odată cu participarea la Chefi la cuțite.

Tânăra a fost rapid remarcată de telespectatori, afișând o personalitate puternică. Aceasta a făcut parte din echipa lui Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu.

Cine este viitorul soț al Oliviei Cucoș de la Chefi la cuțite

Olivia Cucoș a anunțat recent că s-a logodit. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, tânăra fiind foarte discretă în ceea ce privește viața sa personală.

Fosta concurentă Chefi la cuțite a mărturisit că îl cunoaște pe viitorul său soț de aproximativ șase ani, încă de când prezenta emisiunea La firul ierbii, însă relația lor nu a început atunci, fiind încă mânați de dorința de a-și construi propriul drum profesional.

„Ne cunoaștem de aproximativ 6 ani. Ne-am intersectat pentru prima dată într-o perioadă în care, cum se spune, eram La firul ierbii. Fiecare își construia propriul drum, cu visuri și direcții diferite.

Nu am avut atunci ocazia să ne apropiem cu adevărat, deși am rămas mereu în același cerc de prieteni și am avut oameni comuni care ne-au ținut cumva conectați de-a lungul timpului. Privind acum înapoi, cred că a fost doar o chestiune de moment și de timp potrivit, universul a știut când să ne aducă cu adevărat împreună”, a relatat Olivia, conform unei surse.

Viitorul soț al jurnalistei este Denis Furtună, în vârstă de 26 de ani. Acesta este fotbalist la CS Tunari, din vara lui 2024, după ce a plecat de la Zimbru.

Denis a cerut-o în căsătorie pe Oliva la Palatul Mogoșoaia, dăruindu-i un super buchet de trandafiri și un inel cu care fosta concurentă Chefi la cuțite s-a mândrit pe rețelele de socializare.

Fotbalistul a purtat cămașă și sacou pentru momentul de poveste, iar Olivia o rochie scurtă cu mâneci ample și accesorii florale.

Olivia a dezvăluit că formează un cuplu cu Denis de un an, „de poveste”, în care s-au descoperit unul pe altul și și-au dat seama că își doresc să formeze o familie.

De asemenea, Olivia Cucoș a relatat că a fost cerută în căsătorie de două ori, prima dată fiind în septembrie, chiar de ziua ei. Denis Furtună a luat-o atunci prin surprindere, iar tânăra a crezut că este o glumă. Fotbalistul a revenit cu cererea în căsătorie și un inel nou într-un cadru deosebit, la Palatul Mogoșoaia.

Olivia și Denis au hotărât ca nunta să aibă loc în vara anului viitor.

„Relația noastră are deja un an frumos, plin de emoții, descoperiri și echilibru. Îl numesc un an de poveste, pentru că exact asta a fost, o poveste pe care am ales să o trăim cu discreție și maturitate. Am preferat să nu o facem publică până nu am fost siguri că avem planuri serioase și că ceea ce construim este pe termen lung.

Totul s-a întâmplat într-un mod foarte natural și emoționant. Prima dată m-a cerut de ziua mea, în septembrie, un moment care m-a luat complet prin surprindere.

Recunosc, la început am crezut că glumește, că e doar un gest simbolic. Însă câteva săptămâni mai târziu, mi-a făcut o cerere adevărată, de data aceasta cu un inel nou și o atmosferă de vis, la Palatul Mogoșoaia. A fost o zi magică, una din acele amintiri care rămân pentru totdeauna în inimă.

colaj olivia cucoș și olivia și denis furtună
Am început deja să punem bazele planurilor noastre de viitor. În această iarnă urmează să facem înscrierea oficială, iar nunta am stabilit-o pentru vara viitoare. Suntem emoționați și entuziasmați de tot ce urmează. E o etapă nouă, dar simțim amândoi că e momentul potrivit și că totul se așază exact cum trebuie”, a povestit fosta concurentă Chefi la cuțite.

