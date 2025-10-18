Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Olivia Păunescu, detalii despre relația cu soțul ei. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV

Olivia Păunescu, detalii despre relația cu soțul ei. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV

Olivia Păunescu, prezentatoarea Observator 12, vorbește deschis despre căsnicia ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Octombrie 2025, 13:00 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 17:07
Galerie
Olivia Păunescu a vorbit deschis despre viața de familie și căsnicia alături de soțul ei. | Antena 1

Deși apare în fiecare zi să prezinte Observator 12, puțini știu detalii despre viața ei personală. Recent, Olivia Păunescu a vorbit deschis despre viața de familie și căsnicia alături de soțul ei.

Olivia Păunescu, despre relația cu soțul ei

Olivia a dezvăluit că ea și soțul ei sunt împreună de 13 ani și sunt căsătoriți de 6 ani. Prezentatoarea TV postează foarte rar imagini cu soțul ei pe contul ei de Instagram, dar atunci când o face, atrage mereu atenția urmăritorilor ei care îi complimentează mereu.

Olivia are o soră mai mică, Anda, și adesea ea și sora ei pleacă împreună în vacanțe alături de soții lor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Observator 12, jurnalul de prânz preferat al românilor, împlinește 6 ani! Creștere spectaculoasă de 17% în audiență

Frumoasa prezentatoare a Observatorului a povestit că și-a început cariera în televiziune la vârsta de 19 ani, pe când făcea parte din echipa de balet a emisiunii „Surprize, surprize”.

Invitată la emisiunea Viața fără filtru, Olivia a vorbit deschis despre relația cu soțul ei și a dezvăluit că el nu este persoană publică și nici nu își dorește să devină.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prezentatoarea TV a preferat să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, bucurându-se în intimitate de relația minunată pe care o are cu soțul ei.

„Viața mea personală este viața mea personală, soțul meu nu este o persoană publică și nici nu își dorește să fie și atunci, lucrurile sunt foarte bine. Îmi mai scăpa câte o fotografie (n.r. în mediul online). Foarte greu îl conving (n.r. să posteze imagini cu el). Suntem împreună de 13 ani, căsătoriți de 6 ani. Am fost în vacanță și am sărbătorit șase ani de când am făcut nunta. Ceea ce este extrem de important pentru mine este că lucrurile sunt foarte frumoase și îmi doresc ca așa să rămână”, a declarat Olivia Păunescu, la Viața fără filtru.

Citește și: Gala Premiilor iUmor sezonul 15, 23 decembrie 2023. Olivia Păunescu, apariție elegantă la iUmor: „Și după șapte ani ce ați făcut?”

Pe lângă pasiunea pentru televiziune, Olivia a dezvăluit că are o mare pasiune pentru modă și styling și tocmai de aceea a decis să își croiască singură hainele. Ea a lansat brandul Orlette, un brand prin care ea își exprimă stilul vestimentar și creativitatea. Prezentatoarea TV a moștenit această pasiune de la mama ei, cu care are o relație foarte apropiată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, ea are o relație specială și cu Anda, sora ei mai mică cu 1 an și jumătate. Cele două surori sunt și cele mai bune prietene, iar Olivia postează adesea imagini cu sora ei pe rețelele de socializare.

„Mama nu a făcut diferența între noi. Faptul că diferența era mică între noi, de un an și jumătate, atunci aveam aceleași interese și eram împreună (...) Ne trata pe noi la fel (...) Eu eram foarte interesată încă din adolescență de a-mi cumpăra lucruri frumoase, de a avea, iar Anda așteapta să plec eu la liceu ca să îmi umble în dulap”, a declarat prezentatoarea TV.

colaj olivia paunescu
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Olivia Păunescu, zi de naștere departe de casă! Prezentatoarea Observator Antena 1, apariție răvășitoare pe plajele din Dubai

De ce boală suferă Oana Monea de la Insula Iubirii. Ispita a făcut dezvăluiri dureroase. Afecțiunea nu are, deocamdată, ...
Înapoi la Homepage
AS.ro “A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla &#8220;A pierdut milioane de euro&#8221;. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
Observatornews.ro Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare" Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei” Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Tom Cruise, din nou burlac! Actorul s-a despărțit de iubita lui cu 24 ani mai tânără
Tom Cruise, din nou burlac! Actorul s-a despărțit de iubita lui cu 24 ani mai tânără
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Alexandra Stan transformă durerea în artă. Cum arată clipul care are legătură cu fapul că a fost agresată fizic în urmă cu 12 ani
Alexandra Stan transformă durerea în artă. Cum arată clipul care are legătură cu fapul că a fost agresată...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani,... Libertatea.ro
Avertismentul unui cunoscut arhitect, după explozia din Rahova: „Pot exista și niște probleme ascunse, ce pot genera colapsul clădirii”
Avertismentul unui cunoscut arhitect, după explozia din Rahova: „Pot exista și niște probleme ascunse, ce... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă franțuzească de ceapă - French Onion Soup
Supă franțuzească de ceapă - French Onion Soup HelloTaste.ro
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au... Antena3.ro
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare useit
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință Kudika
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți,... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Cât se ține ceafa de porc la cuptor. Mod de preparare și ingrediente pentru un gust desăvârșit
Cât se ține ceafa de porc la cuptor. Mod de preparare și ingrediente pentru un gust desăvârșit HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
EXPLOZIA din cartierul Rahova, magnitudine de cutremur. Detaliul înspăimântător înregistrat de stațiile seismice ale INFP
EXPLOZIA din cartierul Rahova, magnitudine de cutremur. Detaliul înspăimântător înregistrat de stațiile... Gandul
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit UseIT
Salată de toamnă cu dovleac copt, smochine, nuci și rodie
Salată de toamnă cu dovleac copt, smochine, nuci și rodie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x