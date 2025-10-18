Olivia Păunescu, detalii despre relația cu soțul ei. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV

Olivia Păunescu, prezentatoarea Observator 12, vorbește deschis despre căsnicia ei.

Deși apare în fiecare zi să prezinte Observator 12, puțini știu detalii despre viața ei personală. Recent, Olivia Păunescu a vorbit deschis despre viața de familie și căsnicia alături de soțul ei.

Olivia Păunescu, despre relația cu soțul ei

Olivia a dezvăluit că ea și soțul ei sunt împreună de 13 ani și sunt căsătoriți de 6 ani. Prezentatoarea TV postează foarte rar imagini cu soțul ei pe contul ei de Instagram, dar atunci când o face, atrage mereu atenția urmăritorilor ei care îi complimentează mereu.

Olivia are o soră mai mică, Anda, și adesea ea și sora ei pleacă împreună în vacanțe alături de soții lor.

Frumoasa prezentatoare a Observatorului a povestit că și-a început cariera în televiziune la vârsta de 19 ani, pe când făcea parte din echipa de balet a emisiunii „Surprize, surprize”.

Invitată la emisiunea Viața fără filtru, Olivia a vorbit deschis despre relația cu soțul ei și a dezvăluit că el nu este persoană publică și nici nu își dorește să devină.

Prezentatoarea TV a preferat să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, bucurându-se în intimitate de relația minunată pe care o are cu soțul ei.

„Viața mea personală este viața mea personală, soțul meu nu este o persoană publică și nici nu își dorește să fie și atunci, lucrurile sunt foarte bine. Îmi mai scăpa câte o fotografie (n.r. în mediul online). Foarte greu îl conving (n.r. să posteze imagini cu el). Suntem împreună de 13 ani, căsătoriți de 6 ani. Am fost în vacanță și am sărbătorit șase ani de când am făcut nunta. Ceea ce este extrem de important pentru mine este că lucrurile sunt foarte frumoase și îmi doresc ca așa să rămână”, a declarat Olivia Păunescu, la Viața fără filtru.

Pe lângă pasiunea pentru televiziune, Olivia a dezvăluit că are o mare pasiune pentru modă și styling și tocmai de aceea a decis să își croiască singură hainele. Ea a lansat brandul Orlette, un brand prin care ea își exprimă stilul vestimentar și creativitatea. Prezentatoarea TV a moștenit această pasiune de la mama ei, cu care are o relație foarte apropiată.

De asemenea, ea are o relație specială și cu Anda, sora ei mai mică cu 1 an și jumătate. Cele două surori sunt și cele mai bune prietene, iar Olivia postează adesea imagini cu sora ei pe rețelele de socializare.

„Mama nu a făcut diferența între noi. Faptul că diferența era mică între noi, de un an și jumătate, atunci aveam aceleași interese și eram împreună (...) Ne trata pe noi la fel (...) Eu eram foarte interesată încă din adolescență de a-mi cumpăra lucruri frumoase, de a avea, iar Anda așteapta să plec eu la liceu ca să îmi umble în dulap”, a declarat prezentatoarea TV.

