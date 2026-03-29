Antena Căutare
Orlando Bloom are o iubită cu 21 de ani mai tânără. Cum arată femeia care a înlocuit-o pe Katy Perry

Orlando Bloom și-a găsit din nou iubirea! Actorul s-a afișat alături de modelul elvețian Luisa Laemmel, cu 21 de ani mai tânără, în vacanțe de lux și escapade romantice. Află toate detaliile despre relația lor și primele imagini surprinse de paparazzi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 29 Martie 2026, 07:00 | Actualizat Marti, 24 Martie 2026, 19:20
Galerie
Orlando Bloom are o iubită cu 21 de ani mai tânără. Cum arată femeia care a înlocuit-o pe Katy Perry | Getty Images

Orlando Bloom a surprins din nou publicul larg. Actorul pare să fi găsit din nou dragostea, după despărțirea de Katy Perry, și și-a prezentat noua iubită, cu 21 de ani mai tânără.

Cei doi au fost surprinși în timpul unei escapade romantice, iar chimia dintre ei nu a putut fi trecută cu vederea. Bloom și modelul de bikini Luisa Laemmel nu se feresc de camerele fotografilor și par să se bucure de fiecare moment petrecut împreună.

Articolul continuă după reclamă

Orlando și Katy Perry s-au despărțit anul trecut, după nouă ani de relație, și împreună au o fiică, Daisy, în vârstă de cinci ani. Katy a reușit să treacă peste despărțire și a găsit dragostea în brațele politicianului Justin Trudeau, în timp ce Orlando pare să fi găsit și el pe cineva special care să îi aducă zâmbetul pe buze.

Noua iubită a actorului, Luisa Laemmel, are 28 de ani și este un model elvețian cunoscut pentru aparițiile sale în campanii internaționale pentru branduride renume.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Luisa și-a început cariera în modelling la doar 16 ani, participând la competiții internaționale și colaborând cu agenții de top. Ea a studiat psihologie în Anglia și deține o diplomă în domeniu.

Din 2019 locuiește și lucrează în New York, dar proiectele sale internaționale o duc frecvent în Paris, Milano și Londra.

Cei doi s-au bucurat recent de o vacanță de lux în Elveția, unde Bloom s-a întâlnit și cu câțiva prieteni și membri ai familiei Luisei. În timpul escapadei, cuplul a stat într-o suită de lux la un hotel exclusivist, unde camerele costă până la 13.700 de lire sterline pe noapte.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe lângă momentele de relaxare, Orlando a participat și la un eveniment promoțional al unui brand de mașini de lux. Mai târziu, cei doi au petrecut un weekend la o stațiune de lux de pe malul Lacului Lucerna, unde au fost surprinși bucurându-se de peisaj și de compania celuilalt.

Potrivit apropiaților lui Bloom, relația lor este încă la început, dar există o chimie puternică între ei. „Orlando și Luisa se văd în liniște de câteva luni. Relația lor pare mai mult decât o simplă conexiune romantică, există o adevărată unitate de familie. Bloom l-a adus chiar și pe pudelul său, Biggie Smalls, în această excursie. Deși locuiesc în orașe diferite – el în Los Angeles și ea în New York – cei doi sunt permanent în contact și se vizitează ori de câte ori au ocazia”, a declarat o sursă pentru presă.

Cei doi au fost observați pentru prima dată împreună acum o lună, la finala Super Bowl LX 2026, eveniment pe care Luisa l-a distribuit și pe conturile sale de social media. Martorii au povestit că perechea părea extrem de apropiată și sensibilă în timp ce se bucura de atmosfera romantică.

+6
Mai multe fotografii

Se pare că Orlando Bloom și Luisa Laemmel formează unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri de la Hollywood, iar fanii sunt deja curioși să afle cum va evolua relația lor. Luisa, cu frumusețea și carisma ei, pare să fi adus un nou suflu în viața actorului britanic, care după ani de iubire și despărțiri, pare mai fericit ca niciodată.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x