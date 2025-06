Orlando Bloom a urmat un tratament de 10.000 de lire pentru a scăpa de ceva din sânge. Ce a făcut actorul pentru sănătatea sa

Orlando Bloom a urmat luni un tratament de 10.000 de lire sterline pentru a elimina microplasticele și substanțele chimice toxice din sângele său la Clinica Clarify.

Actorul, în vârstă de 48 de ani, le-a spus fanilor săi de pe Instagram că a urmat procedura de două ore la clinica din Cavendish Square, Marylebone.

În timp ce era conectat la un aparat de afereză cu tuburi sterile, transparente și de unică folosință, el s-a fotografiat pentru a promova tratamentul.

Actorul a scris: „Mulțumesc pentru ajutor @clarifyclinics – o nouă modalitate de a elimina microplasticele și substanțele chimice toxice din corpul nostru”.

Tratamentul poate reduce în mod eficient inflamația prin eliminarea microplasticelor, a substanțelor chimice veșnice și a toxinelor din sânge. O singură ședință a procedurii Clari pornește de la 9.750 de lire sterline.

Săptămâna trecută, Orlando a sugerat în emisiunea „This Morning” posibilitatea de a „reuni trupa” pentru un nou film din seria „Pirații din Caraibe”.

Au trecut opt ani de la ultimul film din franciză – „Dead Men Tell No Tales”, lansat în 2017. Orlando Bloom și-a câștigat faima interpretându-l pe Legolas în franciza „Stăpânul inelelor”, iar succesul l-a propulsat rapid în rolul lui Will Turner din seria „Pirații din Caraibe”.

„Pirații din Caraibe” revine cu al șaselea film?

Se vorbește de multă vreme despre un al șaselea film al francizei, încă de la lansarea „Dead Men Tell No Tales”, iar un raport apărut în aprilie sugera că următorul film ar putea fi un reboot – posibil fără Johnny Depp în emblematicul rol al căpitanului Jack Sparrow.

Deși Disney nu a confirmat oficial un al șaselea film, producătorul Jerry Bruckheimer a lăsat de înțeles anul trecut că sunt în pregătire două proiecte separate din seria „Pirații din Caraibe” – unul cu Johnny Depp și altul fără el.

În timp ce își promova noul film, „Deep Cover”, alături de Bryce Dallas Howard și Nick Mohammed, Bloom a fost întrebat despre viitorul francizei.

„Ei bine, nu știu, nu pot spune nimic în acest moment pentru că, sincer, chiar nu știu, dar cu siguranță...”, iar când a fost întrebat dacă e vorba despre „disponibilitate”, a răspuns că „nu, nu e vorba de așa ceva”.

„Cred că încearcă să-și dea seama cum ar arăta totul. Personal, cred că ar fi grozav să reunim echipa. Ar fi minunat, dar mereu apar idei diferite, așa că vom vedea cum se așază lucrurile”, a dezvăluit Orlando.

Ce spune Keira Knightley despre rolul ei din filmul cu pirați

Franciza are, clar, un loc special în inima lui Orlando, mai ales că a reacționat la comentariile recente ale colegei sale, Keira Knightley.

Ea a declarat pentru The Times, în noiembrie, că franciza „Pirații din Caraibe” a fost, „în același timp, ceea ce m-a ridicat și ceea ce m-a frânt”.

„Eram văzută ca o idioată din cauza lor, și totuși, tocmai pentru că au avut atât de mult succes, am primit șansa de a juca în filmele care m-au dus, în cele din urmă, la nominalizări la Oscar”, a spus Keira, potrivit Daily Mail.

Ea a adăugat că au fost „cele mai de succes filme în care voi juca vreodată și, totodată, motivul pentru care am fost distrusă public. Așa că, pentru mine, ele ocupă un loc foarte confuz în minte”.

Orlando a reacționat în Entertainment Weekly, spunând: „A fost un moment uriaș în timp, care… aproape că pare dintr-o altă viață acum”.

„Înțeleg perfect de unde vine Keira, și face lucruri minunate”, a spus actorul. „Pentru mine, rămân multe lucruri pozitive din acea experiență”.