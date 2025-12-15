Ozana Barabancea, urare specială cu ocazia zilei de naștere a fiului său. Andrew a împlinit 25 de ani

Antena Căutare
Andrew Barabancea a împlinit 25 de ani, iar mama lui, Ozana Barabancea, i-a făcut o urare emoționantă pe internet.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 14:57
Ozana Barabancea, urare specială cu ocazia zilei de naștere a fiului său.

Fiul Ozanei Barabancea a împlinit 25 de ani, iar mama lui i-a făcut o urare specială pe care a și publicat-o pe internet.

Jurata Te cunosc de undeva i-a reamintit băiatului ei cât de important este pentru ea și pentru întreaga sa familie, felicitându-l pentru toată munca pe care o depune pentru visul lui.

Citește și: Cum se simte fiul Ozanei Barabancea, la câteva luni după ce a suferit infarct. Andrew e foarte tânăr: „Muncește încă mult”

Fiul Ozanei, Andrew Barabancea, este un tânăr extrem de talentat care a cochetat cu muzica încă de când era mic. El a început să lucreze în acest domeniu, făcând totul cu o pasiune și cu o dăruire ieșite din comun, însă, tocmai pentru că se regăsește foarte mult în acest domeniu și pentru că obișnuia să lucreze foarte mult, pierzând nopți în studio și producând o mulțime de piese pentru diferiți artiști români, tânărul a ajuns la capătul puterilor și a suferit un infarct.

Atunci, Andrew a speriat pe toată lumea, însă cele care au simțit cea mai mare durere, au fost cu siguranță mama și sora lui, Gloria.

Acum, la 8 luni distanță de la nefericitul evenient, el se simte din ce în ce mai bine, iar mama lui este fericită și mândră că Andrew este fiul ei. Cu ocazia zilei sale de naștere, aceasta i-a transmis un mesaj prin intermediul unui videoclip publicat atât pe Facebook, cât și pe Instagram.

Citește și: Ozana Barabancea, detalii despre momentul când fiul ei a făcut infarct: „Instinctul de mamă”. Cum se simte Andrew în prezent

„Dragul și minunatul meu fiu, astăzi este despre tine. La cei 25 de ani pe care i-ai împlinit (...) vreau să îți spun că te iubim foarte mult și eu și sora ta, de fapt, toată familia. Visele tale sunt rodul muncii tale, dar și al rugăciunilor mele. Vreau să te știu fericit, mă rog pentru asta, știu că ai un potențial imens. Vreau să fii harnic, priceput, așa cum te-am învățat de mic.

De-abia aștept să ne vedem astăzi, să te îmbrățișez. Contezi enorm pentru noi, așa cum contează și Gloria contează enorm pentru noi toți. Te iubesc și să fii binecuvântat și o zi minunată să ai!” i-a urat aceasta în filmare, emoționându-l atât pe Andrew, cât și pe cei care au ascultat frumoasele ei cuvinte.

„La multi ani, minune ! Visurile tale sunt rodul muncii tale si al rugăciunilor mele ! Să fii fericit precum este acordul mărit : enarmonic in orice stare! Te iubim toată familia!” a mai adăugat ea în descrierea postării.

Andrew, emoționat și plin de compasiune, i-a mulțumit mamei sale în secțiunea de comentarii, acolo unde și alte sute de internauți s-au adunat să îi ureze „La mulți ani!”.

Iată și postarea emoționantă.

Andrew și Ozana Barabancea
Citește și: Andrew Barabancea a fost externat la 7 zile după ce a suferit un infarct. Ce a postat în online fiul Ozanei Barabancea

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Citește și
