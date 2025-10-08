Antena Căutare
Cum se simte fiul Ozanei Barabancea, la câteva luni după ce a suferit infarct. Andrew e foarte tânăr: „Muncește încă mult”

În urmă cu numai câteva luni, Andrew, fiul Ozanei Barabancea, a suferit un infarct la doar 24 de ani și a fost internat de urgență.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 17:00 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 13:56
Andrew a suferit un infarct la doar 24 de ani

Cu sprijinul medicilor și al familiei, a reușit să depășească acest moment, iar acum starea lui de sănătate este mai bună.

Cum se simte fiul Ozanei Barabancea, la cinci luni de la infarct

În aprilie, familia Ozanei Barabancea a trecut printr-un moment dificil, după ce fiul artistei, Andrew, a suferit un infarct la doar 24 de ani. Ea i-a fost mereu alături și s-a rugat pentru el. La șase luni de la incident, Andrew a depășit cumpăna și și-a reluat activitățile.

După infarct, Ozana Barabancea a explicat că fiul ei a ajuns în această situație din cauza epuizării. De atunci, artista este foarte atentă la stilul lui de viață și îl sfătuiește să se odihnească mai mult. Cu toate acestea, recunoaște că Andrew continuă să muncească foarte mult.

„Este mult mai bine acum. Muncește încă foarte mult. Îi place foarte mult ce face. Eu sper că a învățat ceva din această lecție, pentru că fiecare hop în viață este o lecție pentru noi. Suntem alături de el, și eu, și sora lui, și tatăl lui. Ne-am întâlnit de ziua mea la Bușteni, am petrecut o seară împreună”, a declarat Ozana Barabancea, la Știrile Antena Stars.

Ozana Barabancea: „Muncea aproape 12 ore pe zi, 7 zile din 7”

Cei doi copii ai Ozanei Barabancea au ales și ei drumul artistic. Andrew petrece ore întregi în studio, iar la un moment dat, povestea artista, ajunsese să lucreze chiar și 12 ore pe zi, până când oboseala și-a spus cuvântul.

„A muncit enorm de mult. Muncea aproape 12 ore pe zi, 7 zile din 7. Eu i-am spus acum vreo lună că are nevoie de o pauză că o să ajungă la spital, și uite că așa a fost. Au fost semne (de burnout – n.r.) dar nu le-a luat în considerare, pentru că el este serios cânt are ceva de făcut, când trebuie să muncească, îi place mult ceea ce face”, a mai spus vedeta.

Artista le-a mulțumit celor care le-au fost alături

Artista le-a mulțumit celor care i-au fost alături în această perioadă dificilă, spunând că le este profund recunoscătoare.

„Andrew este din ce în ce mai bine. Deja astăzi s-a mutat la salon, suntem foarte fericiți. Se pare că săptămâna viitoare va merge acasă, va veni acasă. Avem nevoie de astfel de momente, probabil, Dumnezeu știe cum le rânduiește El, să ne mai oprim un pic să facem un popas și o introspecție asupra vieții noastre”, scria Ozana pe rețelele sociale cu o altă ocazie.

Andrew a mărturisit că problemele au început de la o infecție în gât, care s-a agravat rapid și a dus la o criză severă. În luna mai, când era încă slăbit, tânărul spunea că vrea să își schimbe viața și să pună sănătatea pe primul loc.

„Eram acasă, mă luptam deja cu o infecție în gât. M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive în piept, am chemat salvarea, au venit două mașini până la urmă, șocați. Nu au vrut să îmi zică ce este pentru că nu voiau să mă panicheze. Am ajuns la Urgențe, m-au băgat direct în operație, iar de atunci în Terapie Intensivă. Recuperarea merge bine, stau sub supraveghere, medicii și asistentele de la Floreasca au grijă foarte bine de mine. Acum mă simt stabil, binișor, am momente și momente”, a declarat el pentru SpyNews.ro.

