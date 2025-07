Ozzy Osbourne a murit. Celebrul artist în vârstă de 76 ani doar ce își încheiase turneul de adio alături de Black Sabbath

Ozzy Osbourne, celebrul artist în vârstă de 76 ani, a murit ieri, după ce în urmă cu doar câteva zile încheiase turneul de adio împreună cu trupa Black Sabbath.

Artistul în vârstă de 76 ani a apucat să își ia adio de la fani în timpul ultimului concert susținut acum câteva zile. De câțiva ani, Ozzy Osbourne suferea de Parkinson, iar această boală gravă i-a adus sfârșitul.

Ozzy Osbourne a murit la vârsta de 76 ani

Potrivit Sky News, Ozzy a decedat find „înconjurat de dragoste”, având alături toată familia.

„Cu mai multă tristeţe decât pot exprima simplele cuvinte trebuie să anunţăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a murit în această dimineaţă. El a fost cu familia sa şi înconjurat de dragoste. Cerem tuturor să respecte intimitatea familiei noastre în acest moment”, apare scris în comunicatul transmis de familia artistului.

La începutul concertului de adio, de la începutul lunii iulie, artistul a apărut pe scenă stând pe un tron imens negru pentru că boala nu îi mai permitea să fie activ și se deplasa cu ajutorul unui scaun cu rotile. El a împărțit scena cu unii dintre cei mai mari artiști, Guns'n'Roses și Metallica.

Artistul care a făcut istorie în lumea muzicii cu vocea lui deosebită, a fost supranumit Prințul Întunericului, iar acum, când au aflat trist veste a morții lui, fanii au transmis că a devenit Prințul Luminii, plecând din acestă lume.

Porecla sa vine de la temele întunecate pe care artistul le-a abordat în piesele trupei Black Sabbath, el fiind solistul formației și un pionier al heavy metalului.

Ozzy Osbourne a devenit cunoscut pentru hituri precum Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train și Changes, având ani de experiență în spate ca artist muzical.

Ozzy Osbourne suferea de boala Parkinson, iar aceasta s-a adăugat altor complicații suferite în 2019 în urma unei căzături.

De-a lungul carierei sale impresionante, Ozzy Osbourne a fost introdus în UK Music Hall of Fame, dar și în US Rock And Roll Hall Of Fame, atât cu Black Sabbath, cât și ca artist solo. El a obținut 5 premii Grammy, premiul Ivor Novello și premiul Classic Rock Living Legend

După aflarea veștii morții celebrului artist, sute de fani au aprins candele și au depus flori pe steaua cu numele său care apare pe Hollywood Walk of Fame.

Ozzy Osbourne a lăsat în urmă o soție îndurerată, pe Sharon, și pe cei șase copii ai săi, Kelly Osbourne, Aimee Osbourne, Jack Osbourne, Jessica Osbourne, Louis Osbourne și Elliot Kingsley.

