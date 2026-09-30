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Furnicuțele 2026. Doina Melinte, emoționată de revederea cu Cristina Cojocaru: „Mi-au dat lacrimile de bucurie”

Episodul 17 din data de 30 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristina Cojocaru, fostă atletă, i-a făcut o surpriză emoționantă Doinei Melinte, cele două fiind prietene de 48 de ani. Revederea a stârnit emoții puternice, iar Doina Melinte a izbucnit în lacrimi de bucurie. „Suntem prietene din 1978. Mi-au dat lacrimile de bucurie”, a spus Doina Melinte.
Miercuri, 30.09.2026, 18:01
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Furnicuțele 2026. Doina Melinte, provocată la un joc de îndemânare! Ce premiu a câștigat

Furnicuțele 2026. Doina Melinte, provocată la un joc de îndemânare! Ce premiu a câștigat

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 17:41 Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț și Andreea au avut parte de un date plin de adrenalină pe un circuit de curse

Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț și Andreea au avut parte de un date plin de adrenalină pe un circuit de curse

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 16:08 Mireasa, sezonul 14. Ande, către Andrei Beleuț: Caracterul tău nu mi-a plăcut deloc! Ai rămas doar cu fizicul!

Mireasa, sezonul 14. Ande, către Andrei Beleuț: Caracterul tău nu mi-a plăcut deloc! Ai rămas doar cu fizicul!

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 16:01 Mireasa, sezonul 14. Chef Horia Manea i-a ajutat pe băieți să pună murături la borcan

Mireasa, sezonul 14. Chef Horia Manea i-a ajutat pe băieți să pună murături la borcan

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 15:44 Mireasa, sezonul 14. Ce sfaturi a avut mama Mariei pentru fiica ei: Nu te mai ține după Valentin, dacă nu mai vrea!

Mireasa, sezonul 14. Ce sfaturi a avut mama Mariei pentru fiica ei: Nu te mai ține după Valentin, dacă nu mai vrea!

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 15:27 Mireasa, sezonul 14. Nostalgia relației cu Radu a cuprins-o pe Anne-Mary. Ce cadou i-a trezit amintiri plăcute

Mireasa, sezonul 14. Nostalgia relației cu Radu a cuprins-o pe Anne-Mary. Ce cadou i-a trezit amintiri plăcute

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 15:09 Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen, reproșuri peste reproșuri la adresa Veronicăi

Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen, reproșuri peste reproșuri la adresa Veronicăi

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 14:56 Mireasa, sezonul 14. S-au aruncat cuvinte grele între Alberto și Beleuț! De la ce a pornit totul

Mireasa, sezonul 14. S-au aruncat cuvinte grele între Alberto și Beleuț! De la ce a pornit totul

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 14:29 Mireasa, sezonul 14. Relația dintre Paula și Alberto, în pericol! Ce i-a reproșat concurentul

Mireasa, sezonul 14. Relația dintre Paula și Alberto, în pericol! Ce i-a reproșat concurentul

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 14:25 Super Neatza. Cum găsim un echilibru între viață privată și job

Super Neatza. Cum găsim un echilibru între viață privată și job

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 11:19 Super Neatza. Cum transformăm o ținută cu o simplă eșarfă

Super Neatza. Cum transformăm o ținută cu o simplă eșarfă

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 10:49 Super Neatza. O nouă probă de îndemânare! Cine a reușit să facă cel mai înalt turn de pahare pe balon

Super Neatza. O nouă probă de îndemânare! Cine a reușit să facă cel mai înalt turn de pahare pe balon

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 10:27
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