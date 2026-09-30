Furnicuțele 2026. Doina Melinte, emoționată de revederea cu Cristina Cojocaru: „Mi-au dat lacrimile de bucurie”
Episodul 17 din data de 30 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristina Cojocaru, fostă atletă, i-a făcut o surpriză emoționantă Doinei Melinte, cele două fiind prietene de 48 de ani. Revederea a stârnit emoții puternice, iar Doina Melinte a izbucnit în lacrimi de bucurie. „Suntem prietene din 1978. Mi-au dat lacrimile de bucurie”, a spus Doina Melinte.
Miercuri, 30.09.2026, 18:01