Ce ținută a purtat Mirabela Grădinaru la vizita oficială din Polonia. Vezi în GALERIA FOTO!

Mirabela Grădinaru, o apariție inedită la vizita oficială din Polonia. Ce ținută a purtat partenera de viață a lui Nicușor Dan | hepta.ro

Mirabela Grădinaru a avut o apariție elegantă și discretă în timpul vizitei oficiale efectuate în Polonia alături de președintele Nicușor Dan, demonstrând încă o dată că preferă ținutele clasice și rafinate în detrimentul aparițiilor extravagante.

Mirabela Grădinaru, o apariție inedită la vizita oficială din Polonia

Partenera șefului statului a însoțit delegația României la reuniunea informală desfășurată la Jurata, unde liderii României, Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei au discutat despre consolidarea securității pe Flancul Estic al NATO, cooperarea în domeniul apărării și situația de securitate generată de războiul din Ucraina.

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La sosirea pe aeroport, oficialii polonezi i-au întâmpinat pe membrii delegației române conform protocolului. irabela Grădinaru a primit un buchet impresionant de flori, în nuanțe de roz și mov, alcătuit din trandafiri și hortensii.

Pentru această ocazie, partenera președintelui a ales o ținută smart-casual cu accente elegante, adaptată atât evenimentului oficial, cât și temperaturilor ridicate. Ea a purtat un top din mătase cu imprimeu geometric discret, în tonuri de bej și negru, o piesă vestimentară care a adus un plus de rafinament fără a ieși în evidență prin opulență.

Întreaga apariție a fost completată de accesorii fine și un machiaj natural, aproape imperceptibil, care a păstrat aceeași linie minimalistă ce o caracterizează de ani buni. Stilul ales a pus accent pe eleganță și simplitate, două elemente care au devenit definitorii pentru aparițiile publice ale Mirabelei Grădinaru, arată acest site.

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De-a lungul timpului, aceasta a preferat ținute în culori neutre, croieli clasice și accesorii discrete, alegând să transmită o imagine sobră și echilibrată la evenimentele oficiale la care participă alături de Nicușor Dan.

Ce ținută a purtat Nicușor Dan la vizita oficială din Polonia

Nici președintele României nu a trecut neobservat prin alegerea vestimentară. Dacă, de regulă, optează pentru costume în nuanțe închise la evenimentele oficiale, de această dată Nicușor Dan a ales un costum gri deschis, potrivit sezonului estival. Ținuta a fost completată de o cămașă albă purtată fără cravată, oferindu-i un aspect mai relaxat, dar în același timp potrivit protocolului diplomatic.

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Apariția celor doi la reuniunea din Polonia a fost remarcată prin sobrietate și bun gust, atât Mirabela Grădinaru, cât și Nicușor Dan optând pentru ținute elegante, adaptate contextului oficial și caracterului întâlnirii internaționale.