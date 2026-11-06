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Paula Chirilă s-a căsătorit cu Dan. Cine este bărbatul care i-a devenit soț și cum a arătat în ziua cea mare

Actrița Paula Chirilă și-a unit destinul cu cel al partenerului său, Dan. Cum a arătat mirele în ziua cea mare.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 14:16 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 14:18
Paula Chirilă s-a căsătorit cu Dan. Cine este bărbatul care i-a devenit soț și cum a arătat în ziua cea mare | captura instagram/facebook
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Zi specială în viața Paulei Chirilă! Actrița și fostă prezentatoare TV s-a căsătorit civil cu partenerul său, Dan Giuveliuc, în cadrul unei ceremonii organizate la Primăria Otopeni. Cei doi și-au oficializat relația după aproape trei ani de poveste de dragoste, iar momentul a fost marcat de emoții și de prezența celor mai apropiați oameni din viața lor.

Cununia civilă a avut loc vineri, 6 noiembrie, iar Paula Chirilă și Dan Giuveliuc au ales să petreacă acest moment important într-un cadru restrâns. Actrița a făcut astfel un nou pas în viața personală, alături de bărbatul care i-a devenit soț.

Cum a arătat Dan Giuveliuc în ziua cununiei cu Paula Chirilă

Apariția lui Dan Giuveliuc a atras atenția în ziua în care și-a unit destinul cu cel al Paulei Chirilă. Viitorul soț al actriței a ales o ținută elegantă, potrivită pentru un asemenea eveniment, păstrând un stil discret și rafinat.

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Dan Giuveliuc lucrează ca regizor tehnic și a preferat, până acum, să stea departe de expunerea excesivă în spațiul public. Relația cu Paula Chirilă a fost una trăită în mare parte discret, iar cei doi nu au transformat povestea lor de iubire într-un subiect constant de atenție mediatică.

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Paula Chirilă și Dan Giuveliuc, împreună de aproape trei ani

Cei doi formează un cuplu de aproape trei ani. În luna iunie, Dan Giuveliuc a cerut-o în căsătorie pe actriță, iar aceasta a acceptat, pregătindu-se ulterior pentru momentul în care aveau să devină oficial o familie.

Acum, Paula Chirilă și Dan Giuveliuc au spus „DA” în fața ofițerului stării civile și au început un nou capitol împreună. Pentru actriță, cununia civilă marchează un moment important într-o poveste de dragoste pe care a ales să o păstreze departe de agitația lumii mondene.

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