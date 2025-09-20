Antena Căutare
Pescobar este primul român care și-a cumpărat iPhone 17. Cât a putut afaceristul să scoată din buzunar pentru telefonul fițos

Pescobar nu se uită la bani când vine vorba de plăcerile lui. Patronul de la Taverna Racilor și-a luat cel mai nou iPhone 17 Pro Max, varianta de 1 TB, în culoarea Deep Blue, fiind primul român care și-a cumpărat acest model.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 17:45 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 14:51
Pescobar nu se uită la bani atunci când vrea să-și facă un moft: și-a comandat iPhone 17

Noul iPhone 17 impresionează prin performanțe de top, dar și prin prețul cu care se vinde.

Cine este primul român care și-a cumpărat Iphone 17

Afaceristul muncește mult, dar cheltuiește la fel de mult. Milionarul nu se uită la bani când vine vorba de plăceri, mai ales de gadgeturi de ultimă generație.

Pescobar a postat pe internet o poză în care le-a arătat urmăritorilor cât a dat pe noul telefon: 1.599 de lire sterline, adică peste 9.000 de lei, în funcție de cursul valutar. În plus, și-a luat și o husă specială pentru el, care l-a mai costat încă 59 de lire.

Husa este făcută special pentru a proteja telefonul, dar și pentru a se potrivi perfect cu designul lui premium. Afaceristul a ales varianta cu 1 TB de stocare, cea mai scumpă dintre toate. Telefonul îi va fi livrat între 6 și 13 octombrie, iar husa poate fi ridicată în aceeași zi.

Noul iPhone 17 Pro Max se numără printre cele mai scumpe telefoane de pe piață, iar varianta de 1 TB e pentru cei care își permit să investească sume mari într-un gadget. Pescobar a demonstrat de multe ori că își permite orice își dorește și că duce o viață luxoasă.

Afaceristul a participat la o nuntă alături de Alex Bodi

Zilele trecute, afaceristul a mers împreună cu Alex Bodi la o nuntă în Cernica. Amândoi au cheltuit fără să stea pe gânduri, aruncând cu bani spre dansatoare și lăutari.

Dacă Bodi nu a părut prea interesat, Pescobar nu și-a putut lua ochii de la ele și le-a dat bancnote una după alta, notează Cancan.ro.

„Alex a dat la brunetă, eu am dat la blondă. Pentru voi fac toate astea (n.r. pentru dansatoare). S-au învățat, s-au învățat”, a spus Pescobar în mediul online.

Citește și: Pescobar iubește din nou. Cine este Lavinia, femeia alături de care a petrecut o vacanță exotică în Coreea de Sud

Adrian Mutu și Pescobar au devenit parteneri

Adrian Mutu (46 de ani), noul antrenor al Petrolului, cu care a semnat chiar în ultima zi din 2024, a mai dat o lovitură. Considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști români din toate timpurile, Mutu are succes și ca antrenor. După ce a condus mai multe echipe, printre care FC Voluntari, România U21, FCU Craiova 1948, Rapid și CFR Cluj, „Briliantul” este gata să descopere și să formeze noi talente.

Fostul internațional român a anunțat că și-a deschis propria Academie de Fotbal, „Adrian Mutu”, alături de partenerul său de afaceri, Paul Nicolau, cunoscut drept „Pescobar”, proprietarul unui celebru lanț de restaurante.

Într-un videoclip postat pe TikTok, cei doi au vorbit despre planurile lor de viitor.

„Foarte curând o să vă arătăm și baza noastră sportivă. Copiii noștri sunt talentați. Trebuie cu experiența lui Adrian și cu marketingul meu să facem cea mai tare academie de fotbal posibilă pentru copilașii voștri”, a declarat Paul Nicolau.

„Fiți pe fază, pentru că Paul vă va prezenta în următoarele săptămâni condițiile și noua baza, care se construiește, facem totul de la zero!”, a adăugat Adrian Mutu.

