Pescobar iubește din nou. Cine este Lavinia, femeia alături de care a petrecut o vacanță exotică în Coreea de Sud

Pescobar, pe numele său real Paul Nicolau, trăiește o nouă poveste de dragoste. Afaceristul are o nouă iubită – iată cum arată femeia care i-a cucerit inima.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 24 August 2025, 20:30 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 13:09
Pescobar a devenit faimos datorită afacerii sale cu fructe de mare

Pescobar a plecat în vacanță în Coreea de Sud împreună cu partenera sa, Lavinia.

Pescobar iubește din nou! Cu cine a fost în concediu

Paul Nicolau, cunoscut în mediul online drept Pescobar, a devenit faimos datorită afacerii sale cu fructe de mare, extinsă deja în mai multe țări europene. Totodată, el atrage atenția și prin schimbările frecvente din viața personală. Recent, a plecat într-o vacanță alături de noua sa iubită.

Afaceristul a postat pe rețelele sociale mai multe videoclipuri cu iubita lui și chiar o fotografie cu ea, pe care ulterior a șters-o.

Tânăra pare foarte fericită alături de omul de afaceri. Într-unul dintre videoclipurile postate de Pescobar pe Instagram, ea îl roagă să o ducă la magazinul de bijuterii Cartier.

„La Cartier vrei? Unde vrei? Aici!”, a răspuns Pescobar, într-un clip video postat pe Instagram.

Pescobar este pasionat de călătorii

Pescobar își gestionează cu grijă afacerile, dar își face timp și pentru relaxare. De data aceasta, a ales să călătorească la Osaka, în Japonia.

Paul Nicolau și-a surprins fanii când a dezvăluit cu cine a plecat în vacanță: iubita lui, Lavinia. Bărbatul pare foarte fericit alături de ea și nu a ezitat să se afișeze împreună. În mai multe videoclipuri, a complimentat-o, ba chiar a alintat-o „iubirea mea”.

Patronul Tavernei Racilor știe cum să o răsfețe pe Lavinia, iar pentru el banii nu sunt o problemă. Cei doi s-au cazat la un hotel de lux și au luat masa la restaurante exclusiviste.

Relația celor doi nu este o noutate pentru public. În trecut au mai fost împreună câteva luni, dar s-au despărțit la scurt timp după Revelion. La acea vreme, Cancan.ro nota că ruptura nu a avut legătură cu destinul, ci cu Gianina, mama copilului lui Pescobar.

Potrivit sursei citate, șatena obișnuia să meargă zilnic la restaurantul fostului, unde îl supraveghea și îi cerea bani. Pentru a evita certurile cu mama copilului său, Pescobar a găsit o soluție: a deschis pe numele băiețelului un cont în care depunea sume destinate nevoilor lui.

Contul ajungea adesea gol din cauza pretențiilor exagerate ale Gianinei, iar vestea a ajuns și la urechile Laviniei. Noua iubită a lui Pescobar și-a dat seama că mama copilului îl manipulează, iar după mai multe discuții cu afaceristul a decis să se retragă. Acum însă, după mai bine de jumătate de an, cei doi și-au mai acordat o șansă.

Adrian Mutu, partener de afaceri cu Pescobar

Adrian Mutu și Paul Nicolau (alias Pescobar) au pus bazele Academiei de Fotbal „Adrian Mutu” din București, aflată în Complexul Sportiv Tei.

Academia se adresează copiilor și juniorilor, iar Mutu contribuie cu experiența sa fotbalistică, în timp ce Pescobar vine cu abilitățile de marketing. Împreună, își propun să creeze „cea mai bună academie posibilă”, cu profil internațional.

Doar modernizarea terenurilor a costat în jur de 1,5 milioane de euro, potrivit DigiSport. Adrian Mutu a mărturisit că, înainte de renovare, terenul „era o șerpărie” și că acum așteaptă 300-400 de copii la antrenamente.

„Cu ajutorul celor de aici din complex am reușit să iau aprobată și să fac acest stadion. Va fi și pentru fotbal, și pentru rugby.

Am vorbit cu Alin Petrache, președintele Federației de Rugby, și cred că echipele naționale de juniori se vor antrena aici. Am reușit să curățăm tot ce era în spatele tribunei cu ajutorul celor de la Primărie. Era șerpărie, cum se spune”, a declarat Mutu.

