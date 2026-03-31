Povestea emoționantă a actorului din Harry Potter. Cum a regăsit iubirea la 56 de ani după ce și-a pierdut brusc soția

Warwick Davis a depășit o perioadă mai puțin fericită din viața sa și acum povestea lui a devenit similară cu cea din filme. Actorul din Harry Potter a regăsit dragostea la vârsta de 56 de ani.

După tragica moarte a soției sale, Warwick Davis simte din nou că iubește. Actorul în vârstă de 56 de ani a menționat-o pe noua sa parteneră în cadrul ceremoniei Bafta de anul trecut. Femeia a fost fotografiată de mai multe ori alături de el.

Philippa Morris este femeia care îi este alături lui Warwick Davis în prezent. Are 40 de ani și i-a fost devotată actorului încă de la început.

Povestea emoționantă a actorului din Harry Potter

În 2023, aceasta și-a deschis o clinică pentru „terapii rapide”, iar oamenii au putut să apeleze la ea fără doar și poate. Philippa Morris locuiește deja cu actorul din Harry Potter și formează împreună o familie unită. Cei doi au fost văzuți împreună de mai multe ori.

„Petrec mult timp împreună și ies deseori să ia prânzul. Totul este foarte relaxat. Toată lumea îl recunoaște pe Warwick și îl salută, dar nimeni nu-l deranjează. Îi vezi mereu împreună, dar și pe Warwick singur. Nu este neobișnuit să-l vezi la supermarket în timp ce-și face cumpărăturile.”, a declarat un apropiat al actorului, arată acest site.

Actorul din Harry Potter a cunoscut din nou dragostea după tragica moartea a soției sale, Samantha. Aceasta a făcut stop cardiac în timpul unei operații în martie 2024. Philippa a fost alături de Warwick Davis când a primit onorurile din partea Prințului William la Castelul Windsor.

Noua parteneră a actorului a purtat o rochie neagră și a stat alături de Davis și fiica acestuia Annabelle, dar și fiul său, Harrison. Momentul emoționant a surprins clipa în care Prințul de Wales a îngenunchiat pentru a-i prezenta actorului onorurile în fața muncii și sprijinului pe care l-a acordat oamenilor care suferă de aceeași afecțiune ca a sa. Philippa l-a însoțit pe Warwick și la Festivalul de film Bafta.

Warwick Davis revine în rolul său din Harry Potter

Partenera actorului l-a felicitat pe acesta atunci când i s-a propus să revină în rolul său din Harry Potter în cadrul seriei. Profesorul Filius Flitwick este Warwick Davis pe marile ecrane în celebra producție pentru copii și adolescenți.

După ce Warwick Davis a decis că va reveni în cadrul proiectului Harry Potter, Philippa a fost cea care a repostat mesaul acestuia din mediul online. Nu se știe momentul în care cei doi s-au cunoscut, însă și noua parteneră a actorului a suferit o tragedie similară după ce soțul său a murit pe vremea când avea 40 de ani.

După ce s-a mutat într-o altă reședință, și-a luat ca îndeplinire rolul său de a avea grijă de cei care traversează momente dificile și au parte de traume.