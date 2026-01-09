Antena Căutare
Cine este Cosmin Curticăpean, soțul Laurei Cosoi. Cu ce se ocupă bărbatul care va deveni tătic pentru a cincea oară

Cosmin Curticăpean, soțul Laurei Cosoi, este un om de afaceri originar din Târgu Mureș. Actrița și antreprenorul sunt căsătoriți din 2015 și în 2026 vor deveni părinți pentru a cincea oară. 

Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 11:12 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 11:24
Cosmin Curticăpean, soțul Laurei Cosoi, deține mai multe afaceri

Cosmin Curticăpean s-a născut în iulie 1976 (49 de ani) din părinții Ani și Doru. A intrat în lumea afacerilor la o vârstă foarte fragedă, pregătindu-se toată copilăria să devină antreprenor. La 19 ani și-a deschis prima afacere.

Cine este Cosmin Curticăpean, soțul Laurei Cosoi. Bărbatul care va deveni tătic pentru a cincea oară a intrat în lumea afacerilor la o vârstă fragedă

„Am înființat prima mea companie în 1995, nu am fost niciodată angajat. Copilăria și adolescența m-au pregătit pentru a deveni antreprenor. Ce încerc să duc mai departe în afacerile mele este autenticitatea. Încerc să am rezultate și să fiu mai bun decât ieri și să îmi depășesc propriile limite. Asta îți dă libertatea de gândire.

Știi că se spune că în timpul unei crize nu cel mai deștept sau cei mai puternici oameni vor supraviețui, ci aceia care se adaptează rapid și în afacerile din prezent cu tot ce înseamnă inteligența artificială, cu schimbările economice, globalizarea și restul fenomenelor, este mult mai cerută capacitatea de a te adapta prin intermediul tuturor acestor situații care te fac să îți depășești limitele”, a declarat Cosmin Curticăpean, la The Recursive Podcast.

Cosmin Curticăpean deține mai multe firme. Două dintre ele, în domeniul comunicațiilor, sunt extinse și în străinătate: Germania și Austria.

De asemenea, Una dintre companiile deținute de soțul actriței este un salon de înfrumusețare, care are activitate în Brașov, potrivit Viva.ro.

În București, soțul Laurei Cosoi deține un lanț de brutării artizanale. În 2016, Cosmin Curticăpean și-a deschis un startup local. Cosmin Curticăpean este CEO și fondator al Lendox, VP, Board member și investitor Tech Angels, potrivit start-up.ro.

Cosmin Curticăpean este și un familist convins. Alături de soția sa și-a construit o familie superbă. În ianuarie 2026, actrița și prezentatoarea Laura Cosoi a anunțat că ea și Cosmin se pregătesc pentru bebelușul cu numărul 5. „Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața — viața în cea mai pura, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Multumim, Doamne pentru darul primit!”, a transmis vedeta TV când a anunțat că este însărcinată a cincea oară la 44 de ani.

