Primele declarații ale Paulei Chirilă după nunta cu Dan Giuveliuc. Ce a dezvăluit despre nunta pe care a ținut-o secretă până acum

Paula Chirilă a vorbit despre nunta sa cu Dan Giuveliuc, pe care a ținut-o departe de atenția publicului.

La jumătatea acestui an, Paula Chirilă a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de către partenerul său, Dan Giuveliuc, alături de care formează un cuplu de mai mulți ani.

Deși are o carieră de peste 20 de ani în lumina reflectoarelor, Paula preferă să își păstreze viața personală departe de ochii publicului.

După câțiva ani de relație, timp în care au și călătorit în vacanțe, potrivit SpyNews, Paula a dezvăluit că partenerul ei a cerut-o în căsătorie cu un inel fix după preferințele sale.

Acum, cei 2 s-au căsătorit și Paula a dezvăluit cum au preferat un cadru restrâns pentru ziua cea mare și ce planuri au pentru această seară.

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Primele declarații ale Paulei Chirilă după nunta cu Dan Giuveliuc

Paula și Dan s-au căsătorit într-un cadru foarte restrâns, așa cum declara acum câteva luni că voia, scrie Libertatea.

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În primele declarații după nuntă, Paula a dezvăluit că momentul a fost „foarte, foarte emoționant”, chiar dacă „amândoi am mai trecut prin asta”.

De-a lungul timpului, Paula și Dan au apărut în mai multe video-uri în care găteau împreună, ceea ce a oferit fanilor ocazia să îi admire împreună.

După nuntă, cuplul a optat pentru o petrece restrânsă, cu familia și câțiva prieteni. Paula a vorbit și despre decizia lor de a ține nunta secretă și departe de ochii publicului până acum.

Paula Chirilă și partenerul ei au preferat o nuntă restrânsă

„Așa mi-am dorit, că să fie ceva foarte restrâns,” a declarat Paula imediat după cununia civilă. „E o chestie foarte personală și intimă. Avem nevoie de suflet, ca să nu mai afle lumea.”

Dincolo de dorința de a ține evenimentul departe de ochii publicului, Paula și Dan au vrut să își pună amprenta asupra nunții și când a venit vorba de aspectul acesteia.

Pentru nuntă, se pare că cei 2 au optat pentru o paletă de toamnă și că Dan s-ar fi ocupat de culorile evenimentului. Paula a dezvăluit că a fost încântată și de buchetul ei, care a fost așa cum a visat, realizat chiar de către soțul ei.

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„Este absolut superb. E un buchet absolut minunat, exact așa cum am visat, cu culori de toamnă. Am muncit foarte mult la el,” a dezvăluit Paula. „Dani e super talentat, se pricepe la asta și el a ales cromatica, el s-a ocupat de tot.”

Potrivit Libertatea, la petrecerea de după cununia civilă ar participa 40 dintre apropiații cuplului. Evenimentul ar avea loc la un restaurant din Otopeni, cu un candy bar de la o cofetărie din Câmpina care a impresionat-o pe Paula.