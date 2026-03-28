Home Showbiz Vedete Primele imagini cu Anna Kournikova de la nașterea celui de-al patrulea copil. Cum a fost surprinsă fosta jucătoare de tenis

Primele imagini cu Anna Kournikova de la nașterea celui de-al patrulea copil. Cum a fost surprinsă fosta jucătoare de tenis

Primele imagini cu Anna Kournikova după nașterea celui de-al patrulea copil. Fosta jucătoare de tenis a fost surprinsă în Miami alături de cei trei copii mai mari, într-o ieșire relaxată și fără machiaj, în timp ce familia se bucură de primele luni cu micuțul Romeo.

Publicat: Sambata, 28 Martie 2026, 16:00 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 18:33
Anna Kournikova și Enrique Iglesias sunt împreună din 2001. | Instagram

Au apărut primele imagini cu Anna Kournikova de la nașterea celui de-al patrulea copil al său. Fosta jucătoare de tenis nu mai fusese văzută în public din decembrie 2025, iar paparazzii s-au aflat pe urmele sportivei în vârstă de 44 de ani pentru a o surprinde din toate unghiurile.

Primele imagini cu Anna Kournikova de la nașterea celui de-al patrulea copil

Kournikova a fost fotografiată în Miami, la trei luni după ce a devenit din nou mămică. Sportiva a adus pe lume pe Romeo în decembrie, împreună cu partenerul său de viață, Enrique Iglesias. Cuplul a dezvăluit sexul copilului abia în luna martie și a decis să stea departe de lumina reflectoarelor pentru a se adapta mai ușor la viața de familie cu mai mulți copii.

Citește și: Anna Kournikova, apariție publică rară, la opt luni după ce a fost surprinsă în scaun cu rotile. Cum arată acum fosta sportivă

Fosta jucătoare de tenis a fost surprinsă în timp ce își ducea cei trei copii mai mari, gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de 8 ani, și Mary, în vârstă de 6 ani, la un parc acvatic. Micuții se află în această perioadă în vacanța de primăvară.

Kournikova a afișat o siluetă relaxată și a ales o ținută simplă pentru ieșirea la distracție: un tricou alb, o pereche de sandale și ochelari de soare. Sportiva a fost fotografiată fără machiaj, păstrând un look natural.

Conform presei, intrarea în parc varia între 59 și 300 de dolari pentru o zi. Kournikova părea să se bucure de timpul petrecut cu cei trei copii, în timp ce nou-născutul a rămas acasă. Iglesias, la rândul său, și-a luat o pauză de la turnee și nu va mai concerta până în luna mai, când va avea programat un show în Mexic.

Citește și: Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru a patra oară. Prima fotografie cu bebelușul

Cum se descurcă Anna Kournikova în rolul de mamă

Anna Kournikova a anunțat sosirea celui de-al patrulea copil pe rețelele de socializare, postând o fotografie adorabilă cu micuțul înfășurat într-o pătură și purtând o căciulă de spital. O sursă apropiată cuplului a vorbit despre schimbările aduse de venirea pe lume a copilului:

„Anna și Enrique sunt încântați de sosirea celui de-al patrulea copil. Plutesc în aer. Adoră viața de familie și vor petrece sărbătorile alături de cei dragi. Va fi aglomerat și haotic, ca întotdeauna, dar totul cu bucurie și dragoste”, a declarat sursa.

„Amândoi adoră să fie părinți, iar venirea celui de-al patrulea copil este cel mai frumos cadou pe care l-au primit vreodată”, a mai adăugat aceasta.

Citește și: Anna Kournikova, prima fotografie cu toți cei patru copii ai săi și ai lui Enrique Iglesias. Cum i-a surprins pe micuți

Anna Kournikova și Enrique Iglesias sunt împreună din 2001 și formează o familie frumoasă, cu șase membri. Cuplul este cunoscut pentru discreția sa în privința vieții personale, însă imaginile recente arată bucuria și armonia din viața lor de familie extinsă.

Cele două sportive din România care și-au asumat public relația! Au mărturisit totul într-o postare în mediul online... Cine este Neli, soția lui Mircea Lucescu. De peste 59 de ani îl susține necondiționat...
AS.ro Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Observatornews.ro Cât mai durează episodul de vreme rea? Ploi în toată ţara, în timp ce la munte, zăpada atinge 30-40 de cm Cât mai durează episodul de vreme rea? Ploi în toată ţara, în timp ce la munte, zăpada atinge 30-40 de cm
Antena 3 Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani
SpyNews Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..."

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Cine este Neli, soția lui Mircea Lucescu. De peste 59 de ani îl susține necondiționat
Cine este Neli, soția lui Mircea Lucescu. De peste 59 de ani îl susține necondiționat
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Cele două sportive din România care și-au asumat public relația! Au mărturisit totul într-o postare în mediul online
Cele două sportive din România care și-au asumat public relația! Au mărturisit totul într-o postare în mediul...
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba?
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba? Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Avertismentul ministrului Florin Manole: „Dacă cineva pleacă acela voi fi eu!”
Avertismentul ministrului Florin Manole: „Dacă cineva pleacă acela voi fi eu!” BZI
România este pe plus. Am plătit la bugetul UE 35 miliarde de euro și am încasat 108 în 19 ani
România este pe plus. Am plătit la bugetul UE 35 miliarde de euro și am încasat 108 în 19 ani Jurnalul
De ce nu a renunțat Codruța Filip la numele său după căsătorie?
De ce nu a renunțat Codruța Filip la numele său după căsătorie? Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii Observator
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
