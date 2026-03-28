Primele imagini cu Anna Kournikova de la nașterea celui de-al patrulea copil. Cum a fost surprinsă fosta jucătoare de tenis

Primele imagini cu Anna Kournikova după nașterea celui de-al patrulea copil. Fosta jucătoare de tenis a fost surprinsă în Miami alături de cei trei copii mai mari, într-o ieșire relaxată și fără machiaj, în timp ce familia se bucură de primele luni cu micuțul Romeo.

Au apărut primele imagini cu Anna Kournikova de la nașterea celui de-al patrulea copil al său. Fosta jucătoare de tenis nu mai fusese văzută în public din decembrie 2025, iar paparazzii s-au aflat pe urmele sportivei în vârstă de 44 de ani pentru a o surprinde din toate unghiurile.

Kournikova a fost fotografiată în Miami, la trei luni după ce a devenit din nou mămică. Sportiva a adus pe lume pe Romeo în decembrie, împreună cu partenerul său de viață, Enrique Iglesias. Cuplul a dezvăluit sexul copilului abia în luna martie și a decis să stea departe de lumina reflectoarelor pentru a se adapta mai ușor la viața de familie cu mai mulți copii.

Citește și: Anna Kournikova, apariție publică rară, la opt luni după ce a fost surprinsă în scaun cu rotile. Cum arată acum fosta sportivă

Articolul continuă după reclamă

Fosta jucătoare de tenis a fost surprinsă în timp ce își ducea cei trei copii mai mari, gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de 8 ani, și Mary, în vârstă de 6 ani, la un parc acvatic. Micuții se află în această perioadă în vacanța de primăvară.

Kournikova a afișat o siluetă relaxată și a ales o ținută simplă pentru ieșirea la distracție: un tricou alb, o pereche de sandale și ochelari de soare. Sportiva a fost fotografiată fără machiaj, păstrând un look natural.

Conform presei, intrarea în parc varia între 59 și 300 de dolari pentru o zi. Kournikova părea să se bucure de timpul petrecut cu cei trei copii, în timp ce nou-născutul a rămas acasă. Iglesias, la rândul său, și-a luat o pauză de la turnee și nu va mai concerta până în luna mai, când va avea programat un show în Mexic.

Citește și: Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru a patra oară. Prima fotografie cu bebelușul

Cum se descurcă Anna Kournikova în rolul de mamă

Anna Kournikova a anunțat sosirea celui de-al patrulea copil pe rețelele de socializare, postând o fotografie adorabilă cu micuțul înfășurat într-o pătură și purtând o căciulă de spital. O sursă apropiată cuplului a vorbit despre schimbările aduse de venirea pe lume a copilului:

„Anna și Enrique sunt încântați de sosirea celui de-al patrulea copil. Plutesc în aer. Adoră viața de familie și vor petrece sărbătorile alături de cei dragi. Va fi aglomerat și haotic, ca întotdeauna, dar totul cu bucurie și dragoste”, a declarat sursa.

„Amândoi adoră să fie părinți, iar venirea celui de-al patrulea copil este cel mai frumos cadou pe care l-au primit vreodată”, a mai adăugat aceasta.

Citește și: Anna Kournikova, prima fotografie cu toți cei patru copii ai săi și ai lui Enrique Iglesias. Cum i-a surprins pe micuți

Anna Kournikova și Enrique Iglesias sunt împreună din 2001 și formează o familie frumoasă, cu șase membri. Cuplul este cunoscut pentru discreția sa în privința vieții personale, însă imaginile recente arată bucuria și armonia din viața lor de familie extinsă.