Prințesa Diana a pus lucruri inedite într-o cutie înainte să moară. Ce au găsit acum cei care au deschis-o

Au fost descoperite obiectele puse de Prințesa Diana într-o capsulă a timpului. Iată cele mai reprezentative lucruri.

În 1991, Prințesa Diana a sigilat o capsulă a timpului la Spitalul Great Ormond Street (GOSH) din Londra, alături de David Watson, pe atunci în vârstă de 11 ani, și Sylvia Foulkes, care avea 9 ani. Cei doi copii câștigaseră un concurs televizat și au avut privilegiul de a alege obiectele reprezentaive anilor '90 împreună cu cea spranumită Prințesa Inimilor.

Ce obiecte a ales Prințesa Diana pentru capsula timpului

După 34 de ani, obiectele alese de Prințesa Diana pentru capsula timpului au fost descoperite. Potrivit unei surse, spitalul oncologic urmează să contruiască un nou centru de tratament, astfel că au dorit să celebreze acest lucru prin deschiderea respective capsule.

Prințesa Diana avea funcția de președinte a GOSH în 1989 și vizita frecvent spitalul de oncologie din Londra. De asemenea, era o mare susținătoare a cercetării tratamentului împotriva cancerului.

La evenimentul de deschidere a capsulei timpului au participat angajații din prezent ai spitalului, dar și cei care erau la vremea respectivă acolo sau s-au născut în 1991.

Prințesa Diana a ales câteva obiecte reprezentative pentru anii '90 și le-a depozitat acolo. Printre ele se numără un CD al artistei Kylie Minogue, un televizor mic de buzunar, un calculator cu încărcare solară și o fotografie a Prințesei. De asemenea, au mai fost găsite o hologramă a unui fulg de nea, un pașaport, o bucată de hârtie reciclată și niște monede britanice.

Tot acolo s-au găsit o bucată dintr-un ziar The Times în care se vorbea despre apărarea aeriană americană care interceptase două avioane irakiene.

Prințesa Diana a colaborat cu cei doi copii pentru a pune în capsulă cele mai potrivite lucruri. Cei care au deschis-o după 34 de ani mărturisesc faptul că, în ciuda unor pete de murdărie, toate obiectele sunt în perfectă stare de funcționare.

Reacția oamenilor la vederea obiectelor respective a fost una emoționantă.

„Mi-a trezit atât de multe amintiri când am văzut televizorul de buzunar acolo - îi cumpărasem unul identic soțului meu, ca să-l folosească în pauze, fiind șofer de autocar. Erau foarte scumpe pe atunci!”, a povestit pentru CNN Janet Holmes, specialist în terapie prin joc GOSH, care a lucra în spital și în 1990.

„A fost de-a dreptul minunat să particip la acest eveniment. M-am alăturat echipei GOSH acum șase luni și sunt foarte încântată să fiu implicată în deschiderea capsulei timpului, care a fost îngropată în anul în care m-am născut!” a mărturisit Rochana Redkar, medic clinician în cadrul Unității de Oncologie Hematologică Pediatrică și Transplant de Măduvă Osoasă.

