Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Prințesa Diana a pus lucruri inedite într-o cutie înainte să moară. Ce au găsit acum cei care au deschis-o

Prințesa Diana a pus lucruri inedite într-o cutie înainte să moară. Ce au găsit acum cei care au deschis-o

Au fost descoperite obiectele puse de Prințesa Diana într-o capsulă a timpului. Iată cele mai reprezentative lucruri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 16:24 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 16:24
Galerie
A fost deschisă o capsulă a timpului sigilată de Prințesa Diana | GettyImages

În 1991, Prințesa Diana a sigilat o capsulă a timpului la Spitalul Great Ormond Street (GOSH) din Londra, alături de David Watson, pe atunci în vârstă de 11 ani, și Sylvia Foulkes, care avea 9 ani. Cei doi copii câștigaseră un concurs televizat și au avut privilegiul de a alege obiectele reprezentaive anilor '90 împreună cu cea spranumită Prințesa Inimilor.

Citește și: De ce Ducesa de Edinburgh a lipsit de la înmormântarea Prințesei Diana. Decizia lui Sophie a fost susținută de familia regală

Ce obiecte a ales Prințesa Diana pentru capsula timpului

După 34 de ani, obiectele alese de Prințesa Diana pentru capsula timpului au fost descoperite. Potrivit unei surse, spitalul oncologic urmează să contruiască un nou centru de tratament, astfel că au dorit să celebreze acest lucru prin deschiderea respective capsule.

Articolul continuă după reclamă

Prințesa Diana avea funcția de președinte a GOSH în 1989 și vizita frecvent spitalul de oncologie din Londra. De asemenea, era o mare susținătoare a cercetării tratamentului împotriva cancerului.

Citește și: Ce prefera Prințesa Diana la micul-dejun. De ce era considerată ”demodată”

La evenimentul de deschidere a capsulei timpului au participat angajații din prezent ai spitalului, dar și cei care erau la vremea respectivă acolo sau s-au născut în 1991.

Prințesa Diana a ales câteva obiecte reprezentative pentru anii '90 și le-a depozitat acolo. Printre ele se numără un CD al artistei Kylie Minogue, un televizor mic de buzunar, un calculator cu încărcare solară și o fotografie a Prințesei. De asemenea, au mai fost găsite o hologramă a unui fulg de nea, un pașaport, o bucată de hârtie reciclată și niște monede britanice.

Tot acolo s-au găsit o bucată dintr-un ziar The Times în care se vorbea despre apărarea aeriană americană care interceptase două avioane irakiene.

Citește și: Cum arată acum surorile Prințesei Diana. Lady Sarah McCorquodale și Lady Jane Fellowes au 68 respectiv 67 ani

Prințesa Diana a colaborat cu cei doi copii pentru a pune în capsulă cele mai potrivite lucruri. Cei care au deschis-o după 34 de ani mărturisesc faptul că, în ciuda unor pete de murdărie, toate obiectele sunt în perfectă stare de funcționare.

Reacția oamenilor la vederea obiectelor respective a fost una emoționantă.

Citește și: Adevăratul motiv pentru care Diana, „Prințesa inimilor”, avea mereu părul scurt. Detaliul mai puțin cunoscut despre ea

„Mi-a trezit atât de multe amintiri când am văzut televizorul de buzunar acolo - îi cumpărasem unul identic soțului meu, ca să-l folosească în pauze, fiind șofer de autocar. Erau foarte scumpe pe atunci!”, a povestit pentru CNN Janet Holmes, specialist în terapie prin joc GOSH, care a lucra în spital și în 1990.

Citește și: Cum și-a sărbătorit ultima aniversare Prințesa Diana. A decedat la doar 36 de ani

„A fost de-a dreptul minunat să particip la acest eveniment. M-am alăturat echipei GOSH acum șase luni și sunt foarte încântată să fiu implicată în deschiderea capsulei timpului, care a fost îngropată în anul în care m-am născut!” a mărturisit Rochana Redkar, medic clinician în cadrul Unității de Oncologie Hematologică Pediatrică și Transplant de Măduvă Osoasă.

colaj prințesa diana
+21
Mai multe fotografii

Kate Middleton îi urmează exemplul soacrei sale și vizitează spitalul oncologic.

Prima imagine cu Monica Gabor după ce a născut în secret al doilea copil. Cum arată acum tânăra în vârstă de 37 ani...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
Observatornews.ro Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor Luni, 01.09.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Luni, 01.09.2025, 14:17 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Fiul lui Michael Jackson, Prince, s-a logodit. Cum arată viitoarea soție, cu care va duce mai departe numele familiei
Fiul lui Michael Jackson, Prince, s-a logodit. Cum arată viitoarea soție, cu care va duce mai departe numele familiei
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Ce mănâncă zilnic copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton. Dieta pe care prinții și prințesa o au la Palat
Ce mănâncă zilnic copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton. Dieta pe care prinții și prințesa o au...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor.... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu... Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple pot aduce profit”
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această toamnă
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această... Kudika
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în căsătorie
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x