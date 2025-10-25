Antena Căutare
Rafa Nadal și Mery Perelló, fotografie rară alături de cei doi fii ai lor. Cu cine seamănă micuții

Cei doi s-au bucurat de o zi însorită în Mallorca, alături de fiul lor de 3 ani, Rafael, și de mezinul familiei, Miguel.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 07:45 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 13:44
Rafa Nadal și familia lui au fost surprinși la restaurantul Sa Punta din Port Verd | Getty Images

Rafa Nadal și Mery Perelló trăiesc unele dintre cele mai frumoase momente din viața lor. Zilele trecute, cei doi au fost surprinși în oraș, petrecând timp cu familia și cu cei doi fii ai lor – Rafael, în vârstă de 3 ani, și Miguel, care s-a născut la începutul acestui an.

Rafa Nadal și Mery Perelló, fotografie rară alături de cei doi fii ai lor

În imaginile publicate pe Instagram, Rafa Nadal apare alături de familie la restaurantul Sa Punta din Port Verd. „Timp petrecut cu familia, în Mallorca”, a scris sportivul în descrierea postării, unde apare în centrul fotografiei, alături de fiul său, Rafael, și de bunica lui, Isabel, în vârstă de 94 de ani.

În imagine, Nadal își înconjoară fiul cu brațul, îmbrăcat lejer, într-un tricou alb și pantaloni albaștri. Lângă ei se află Mery, care îl ține în brațe pe micuțul Miguel. Este prima fotografie de familie în care cuplul apare alături de cei doi fii ai lor și de cei mai apropiați membri ai familiei – părinții lui Nadal, Sebastián și Ana María, precum și sora lui, Maribel.

Miguel s-a născut anul acesta, pe 7 august, în Spania. Lângă Mery se află și alți membri cunoscuți ai familiei Nadal, printre care Toni Nadal – antrenorul și mentorul lui Rafa timp de mulți ani – și Claudia Nadal, fiica fostului fotbalist Miguel Ángel Nadal.

Sportivul s-a bucurat de numeroase momente speciale în ultimele luni

Deși nu se știe exact ce a prilejuit această reuniune de familie, sportivul a avut parte de numeroase momente speciale în ultimele luni. Pe 8 octombrie, fiul cel mare al lui Rafa și al lui Mery a împlinit 3 ani, iar câteva zile mai târziu, cuplul a sărbătorit șase ani de la căsătorie, relatează Hola.com.

Rafa și Mery sunt împreună de peste două decenii. Deși au preferat mereu să-și păstreze relația departe de ochii publicului, în ultimii ani Nadal s-a arătat mai deschis în privința vieții de familie și a copiilor săi.

„Faptul că mă întorc acasă și îl văd pe fiul meu crescând în fiecare zi m-a ținut puternic, viu și cu dorința necesară de a merge mai departe”, a spus Nadal într-un videoclip emoționant, în care și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist.

Într-un interviu acordat jurnalistei Ana Pastor, Nadal a vorbit și despre viitorul copiilor săi în sport, oferind un răspuns neașteptat. „Mi-e greu să spun asta, având în vedere tot ce mi-a oferit tenisul... Dacă va vrea să joace tenis, îl voi susține sută la sută, dar dacă va alege un alt sport, cu atât mai bine”.

Rafael Nadal, în vârstă de 39 de ani, și Mery Perelló, de 37 de ani, și-au întâmpinat cel de-al doilea copil la Spitalul Quirónsalud Palmaplanas din Palma. Venirea pe lume a bebelușului aduce și mai multă bucurie în acest nou capitol al vieții fostului tenisman, care a luat recent decizia dificilă de a se retrage din sportul profesionist.

Rafa Nadal îmbrăcat elegant în costum negru, cămașă albă și papion
Mery, soția lui Rafa Nadal, îmbrăcată într-un pulover bleumarin, cu părul lăsat pe spate
Rafa Nadal îmbrăcat într-o ținută complet neagră, alături de fiul său cel mare

Bebelușul a primit numele Miquel, un omagiu emoționant adus tatălui lui Mery, Miquel Perelló Mas, care a murit în aprilie 2023, la vârsta de 63 de ani, după o boală îndelungată.

