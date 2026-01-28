Rapperul Nicolae Onea, zis Chucho (Ony), a murit la 44 de ani: „O veste tristă pentru rap-ul românesc!”

Nicolae Onea, cunoscut în lumea muzicală cu numele de Chucho (Ony), s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani, potrivit unui anunț făcut de pagina Marpha Hip Hop.

Pagina de Facebook Marpha Hip Hop a anunțat moartea unui rapper cunoscut din anii 1990-2000. Potrivit postării, Nicolae Onea l locuia în ultimii ani în Spania, iar decesul său ar fi survenit în urma unui infarct miocardic.

„O veste tristă pentru rap-ul românesc: Ne-a părăsit George Nicolae Onea (44 de ani) a.k.a #Chucho (Ony), fost membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royala Mare. Artistul ar fi încetat din viață în urma unui infarct miocardic, în timp ce se afla în Spania, unde era stabilit de o perioadă. Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, este mesajul transmis pe pagina Marpha Hip Hop.

Vestea a fost primită cu profundă tristețe de cei care au crescut cu muzica lui.

„Dumnezeu sa îl ierte !!!! Un artist foarte apreciat de ascultătorii de hip hop acum trecuți de 35 de ani !! Condoleanțe familiei și cunoscutilor ! R.I.P soldat!!”, „Copil fiind dădeam din cap pe albumul lui 2005 Primul mesaj și mai avea o piesă cu Mark one pe compilația sud stil party, mi-a plăcut foarte mult, amintiri frumoase, îmi pare rău să aud, Condoleanțe, o să rămână viu în boxele noastre”, „El era Kepa anilor 2000, îmi plăcea maxim . Unii amici chiar mă mai strigau Chucho, pentru că semănam.. Odihnească-se în pace”, „Chiar zilele astea ascultam din melodiile lui…”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de cei care i-au ascultat muzica.

Nicolae Onea a fost una dintre vocile autentice ale hip-hop-ului românesc underground, activ încă din anii ’90. A făcut parte din trupe importante ale genului, precum Memorialu’ Durerii și Royala Mare. Prin versurile sale, a vorbit despre stradă, societate și experiențe personale.

Printre piesele sale cunoscute se numără: „Cu degetu pe trăgaci' - Memorialu Durerii (1997), „Suspect no. 1' - Don Baxter & Royală Mare (1999), „Soldați zig-zag' - Royală Mare (2000, „Primul mesaj' – Chucho (2005)”.

