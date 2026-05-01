Cum s-au cunoscut, de fapt, Răzvan Kovacs și Ella Vișan. Când au vorbit prima dată și ce adevăr a ieșit la iveală

Răzvan Kovacs și-a găsit fericirea și liniștea în brațele unei foste concurente de la Insula Iubirii, după divorțul de Ema Oprișan. Se pare că cea care a reușit să-l cucerească este chiar Ella Vișan, fosta iubită a lui Andrei Lemnaru.

Povestea de iubire dintre Ella Vișan și Răzvan Kovacs a fost o adevărată surpriză pentru fanii Insula Iubirii. După despărțirea de Ema Oprișan, tânărul și-a refăcut viața amoroasă alături de o fostă concurentă a reality show-ului.

Toți au fost uluiți când au văzut despre cine este vorba. Ella Vișan a participat în sezonul 9 alături de fostul iubit, Andrei Lemnaru. În cele din urmă, aceștia au ajuns să pice în ispită. Tânăra s-a apropiat de ispita Teo, în timp ce partenerul ei a simțit o conexiune profundă cu ispita Andrușca.

De asemenea, și Răzvan Kovacs a trecut prin experiența Insula Iubirii alături de Ema Oprișan. Au rămas împreună chiar dacă fostul concurent din sezonul 7 a fost la un pas să calce strâmb. Mai mult, cei doi s-au căsătorit și au devenit părinții unei fetițe.

Deși părea că relația lor este perfectă, Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au făcut un anunț neașteptat. Aceștia au decis să meargă pe drumuri separate. La scurt timp de la despărțire, tânărul și-a găsit fericirea alături de Ella Vișan.

Cum s-au cunoscut, de fapt, Răzvan Kovacs și Ella Vișan de la Insula Iubirii. Ce adevăr a ieșit la iveală

Recent, Răzvan Kovacs și Ella Vișan au fost invitați într-un podcast unde au vorbit despre povestea lor de iubire, dar și despre începutul relației. De altfel, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7 a scos la iveală un adevăr neașteptat.

Se pare că aceștia se știau deja din emisiune, pentru că amândoi au participat la aceeași emisiune, dar în sezoane diferite. Mai mult, tânărul avea o părere negativă despre Ella Vișan înainte să o cunoască.

„Anul trecut, când ea era la Insula Iubirii, eu eram cel mai mare <<contra Ella>>. Nu o aveam la inimă, nu îmi era dragă. Comentariile mele la adresa ei nu erau cele mai drăguțe. Pe 25 martie am vorbit prima dată, pe Instagram. Am așteptat-o la aeroport.”, a povestit Răzvan Kovacs.

De asemenea, cei doi s-au văzut pentru prima oară într-o clinică, însă nu au interacționat deloc. DJ-ul se afla acolo alături de fosta soție. Ulterior, aceștia au avut șansa să se revadă în cadrul unui eveniment din Anglia.

Povestea lor de iubire a început cu pași mici, chiar pe 25 martie. Răzvan Kovacs și Ella Vișan au început să discute despre afișul evenimentului postat pe Instagram, iar conversația a ajuns rapid la un nivel mult mai profund.

În cele din urmă, aceștia au hotărât să își acorde o șansă. Așadar, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9 a venit în România pentru a petrece momente de neuitat cu Răzvan Kovacs. Deși au existat un val de critici la adresa lor, Ella Vișan și DJ-ul au preferat să le ignore și să își trăiască dragostea departe de gura lumii.

Tot în cadrul podcastului, fostul concurent de la Insula Iubirii sezon 7 a dat de înțeles că ruptura dintre el și Ea Oprișan s-ar fi produs înainte să interacționeze cu Ella Vișan.