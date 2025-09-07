Regina Rania și prințesa Iman, apariție rară împreună la un eveniment oficial. Fotografii inedite mamă-fiică

Într-o apariție mai puțin obișnuită, regina Rania a Iordaniei a decis să o însoțească pe fiica sa, prințesa Iman, în vârstă de 28 de ani, la un eveniment oficial.

Regina Rania și fiica sa au văzut prototipuri ale unor proiecte originale create de designeri locali | Getty Images

Cele două au participat la o întâlnire cu comitetul organizator al Săptămânii Designului de la Amman (ADW), unde au discutat despre pregătirile pentru următoarea ediție a acestui eveniment național, ce va avea loc în ultimul trimestru al anului 2026.

Regina Rania și prințesa Iman, apariție rară împreună la un eveniment oficial

Mama și fiica s-au întâlnit cu comitetul organizator al marelui eveniment de anul viitor, care va avea loc la Amman.

Regina și prințesa au fost informate de organizatori despre planurile pentru cea de-a patra ediție a evenimentului, intitulată „Acumulări”, ce va beneficia de sprijinul mai multor parteneri din sectorul public și privat.

În cadrul întâlnirii, codirectorii ADW, Bisher Taba și Sarah Hejazin, au prezentat obiectivele evenimentului: evidențierea impactului designului, consolidarea legăturilor pe termen lung cu comunitatea de design și valorificarea cunoștințelor acumulate, în continuarea succesului edițiilor anterioare.

Rania și fiica sa au văzut, de asemenea, prototipurile mai multor proiecte originale create de membri ai comunității de design din țară.

Acest proiect a fost lansat în 2016, cu sprijinul reginei hașemite, având scopul de a promova creațiile și talentul designerilor locali, regionali și internaționali și de a consolida poziția Ammanului ca un centru regional de inovație, expresie și experimentare. Totodată, reprezintă o modalitate de a aduce în atenție nu doar designerii, ci și meșteșugarii.

Prințesa Iman a devenit mamă în februarie

În februarie, prințesa Iman a devenit mamă, iar regele Abdullah și regina Rania au devenit bunici pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Amina, alături de soțul său, Jameel Alexandre, un finanțist din New York, fiul unui important om de afaceri din Venezuela și al Maríei Hernández, artistă cunoscută, specializată în fotografie conceptuală, potrivit Hola.com.

Prințesa Iman, fiica regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei, s-a căsătorit în 2023 cu un om de afaceri de origine greacă, într-o ceremonie desfășurată la palatul regal de lângă capitala Amman.

Televiziunea de stat iordaniană a transmis ceremonia de căsătorie a prințesei, născută în 1996, cu Jameel Alexander Thermiotis, la care au participat regele Abdullah, regina Rania, alți membri ai familiei regale și familia mirelui.

Prințesa Iman a purtat o rochie albă, brodată manual, cu mâneci lungi și un voal decorat cu flori. Piesa centrală a ținutei a fost tiara cu diamante, care a aparținut bunicii sale, Prințesa Muna Al Hussein, mama regelui Abdullah.

Regina Rania a purtat o rochie lungă, plisată, în nuanțe de bej. Pe Instagram, ea i-a transmis fiicei sale un mesaj emoționant, însoțit de un videoclip: „Draga mea Iman, nu pot să-mi iau la revedere, când tu ești mereu în mintea și în inima mea. Fii binecuvântată”.

Prințesa Iman, absolventă a Școlii de Design Parsons din New York, este fiica cea mare a cuplului regal al Iordaniei și a doua în ordinea succesiunii la tron, după prințul Hussein ben Abdullah al II-lea. Soțul ei, născut în 1994 în Venezuela, într-o familie de origine greacă, lucrează în domeniul finanțelor la New York. Palatul regal a anunțat logodna celor doi în iulie 2022.