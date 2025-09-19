Rețeta pentru gogoșari în oțet a Gabrielei Cristea. Care este ingredientul secret al vedetei

Rețeta pentru gogoșari în oțet a Gabrielei Cristea. Care este ingredientul secret

Gabriela Cristea a renunțat de curând la cariera ei în televiziune și a început să se focuseze mai mult pe business-ul ei și pe timpul petrecut cu familia.

Gabriela Cristea, cea care a fost prezentatoare TV la Mireasa – Capriciile Iubirii, se bucură acum de o viață frumoasă și liniștită după ce a renunțat la televiziune.

După ce a petrecut o vară minunată alături de soțul ei, Tavi Clonda, și cele două fiice ale lor, Iris și

Victoria, Gabriela Cristea s-a întors la treabă și a postat câteva rețete de toamnă pentru gospodine.

Gabriela, alături de familia ei, au petrecut o vacanță superbă în America, acolo unde s-au bucurat din plin de stilul de viață american, mâncarea delicioasă, plajele frumoase și activități cu copiii la muzee.

De când s-a întors în România, Gabriela Cristea a spus că cel mai dor îi era să mănânce o ciorbă și apoi s-a întors încet încet la gătit, în timp ce fetițele ei s-au întors la școală.

Rețeta delicioasă de gogoșari în oțet a Gabrielei Cristea

Printre primele rețete de toamnă pe care le-a pregătit se numără rețeta de gogoșari în oțet. Ca orice gospodină, vedeta pune toamna gogoșari pentru a avea la iarnă. Gogoșarii în oțet sunt potriviți lângă o friptură delicioasă sau în prepararea salatei boeuf.

Ingrediente

La descrierea postării de pe contul ei de Instagram, Gabriela Cristea a scris: „Am început să fac pregătirile de iarnă; azi gogoșari opăriți în oțet cu zahăr! Va las mai jos amestecul în care îi opăresc:

1 L oțet de 9 grade

2 L apă

20 g sare

400-500 g zahăr (depinde cat îi vreți de dulci)

Foi de dafin, boabe de piper și boabe de muștar.

În borcan, în afară de gogoșarii opăriți maxim 2 minute, mai pun frunze de țelină și muuuult hrean. Enjoy!”

Chiar dacă rețeta este una simplă de urmat și pașii sunt simpli, există câteva trucuri care îi pot ajuta pe cei care vor să o pregătească să obțină niște gogoșari crocanți și aromați.

Ingredientele sunt, cu siguranță, la îndemâna oricărei gospodine și aroma pe care o veți obține la acest preparat e una care vă va aminti de murăturile bunicii.

Mod de preparare

Mai întâi se spală gogoșarii și se curăță pe interior se semințe. Într-o oală încăpătoare, pregătește un amestec din apă, oțet și zahăr, iar apoi pune oala la fiert. După ce opărești gogoșarii pentru aproximativ 2 minute în această apă, îi poți așeza în borcane. Peste ei în borcane se adaugă frunze de țelină și hrean, ingrediente ce le dau o aromă și mai bună.

Pentru ca rețeta să nu dea greși, este indicat să folosești sare neiodată, să alegi niște gogoșari tari, de mărime medie, pe care să îi lași la macerat câteva ore înainte de pregătire și să te asiguri că borcanele sunt sterilizate corect. De asemenea, un alt truc de care trebuie să știi este că e mai bine să așezi gogoșarii strâns în borcane.

Borcanele cu gogoșari sunt perfecte pentru toamnă și iarnă, atunci când vrei o acritură lângă preparatele culinare mai grase pe care începi să le gătești în sezonul rece.

