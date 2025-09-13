Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”

Rocsana Marcu, fosta prezentatoare de televiziune stabilită de câțiva ani în Dubai, a trecut recent printr-o operație.

Rocsana le-a mulțumit medicilor care au avut grijă de ea

Vedeta, care și-a construit o carieră de succes în imobiliare, a ajuns pe mâna medicilor din cauza unor probleme de sănătate.

Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai

Rocsana Marcu a decis să plece definitiv din România în urmă cu câțiva ani. Mai întâi a încercat să se mute la Londra, însă experiența de acolo nu a fost una plăcută. Vedeta a povestit că una dintre fiicele ei a fost urmărită de un grup de adolescenți, lucru care a făcut-o să caute un loc mai sigur pentru familia ei.

Așa a ajuns în Dubai, oraș pe care îl vede nu doar prosper, ci și stabil și sigur pentru copii.

Rocsana Marcu a povestit că medicii din Dubai au considerat că îndepărtarea fierii a fost cea mai bună soluție pentru sănătatea ei. Deși nu a spus exact când a avut loc operația, fosta prezentatoare le-a transmis urmăritorilor din online că se simte bine și că, de mâine, revine la munca de agent imobiliar.

Ea le-a mulțumit medicilor care au avut grijă de ea și tuturor celor care s-au interesat de starea ei de sănătate.

„Dragii mei, am scos fierea. N-am mai putut să o țin. Dacă vedeți ce pietre mi-au scos… Ferească Dumnezeu”, a transmis Rocsana pe TikTok.

În prezent, ea se reface bine și a anunțat că este pregătită să revină la muncă. În Emiratele Arabe Unite, ea și-a găsit echilibrul pe plan personal și profesional. Dacă în România era cunoscută mai ales pentru aparițiile la TV, în Dubai a descoperit imobiliarele și, prin multă muncă, a reușit să se afirme ca agent într-un domeniu extrem de competitiv.

Rocsana Marcu are două fete și a ajuns femeie de afaceri

Pe lângă carieră, Rocsana Marcu se bucură și de rolul de mamă. Ea are două fiice: Mayra, care se apropie de majorat, și Indira, în vârstă de 13 ani.

Ambele s-au adaptat repede la viața din Dubai și, potrivit mamei lor, se simt în siguranță și beneficiază de oportunități educaționale excelente.

Rocsana Marcu a pășit pentru prima dată în lumea showbizului la 15 ani, când a fost aleasă Miss Boboc. Acela a fost momentul care i-a deschis drumul spre modeling și primele apariții pe micile ecrane.

Carismatică și atrăgătoare, Rocsana a câștigat repede vizibilitate în spațiul public, inclusiv prin apariții în pictoriale pentru revista Playboy. Apoi, și-a consolidat imaginea pe micul ecran, devenind co-prezentatoare în emisiuni matinale de succes.

Timp de un deceniu, Rocsana Marcu a fost prezentă în programele matinale, mai întâi alături de Daniel Iordăchioae, apoi de Răzvan și Dani, la Antena 1. În paralel, a încercat și o carieră muzicală, însă fără să atingă un succes răsunător.

În 2020, Rocsana Marcu s-a mutat la Londra împreună cu fiicele ei, Mayra și Indira, care își doreau atunci să părăsească România.

„Eram fericită atunci dacă nu mai aveam așa de multe spectacole, îmi mergea bine din punct de vedere profesional.

Mai aveam o afacere în țară, făceam mai multe lucruri, nu aveam niciun motiv să plec. Dar fata mea cea mare a insistat să plecăm, ea își dorea foarte mult să studieze în Londra. Cea mică avea mulți prieteni în țară și nu prea dorea. Dar amândouă au decis să ne mutăm în Londra”, povestea atunci blondina, potrivit Viva.ro.