Secretul frumuseții fără vârstă al Sophiei Loren: „Nu este ceva fizic”. Ce face pentru a arăta așa la 90 de ani

Sophia Loren este o actriță emblematică, cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii. Vedeta și-a sărbătorit cea de-a 90-a aniversare în septembrie și continuă să fie la fel de activă.

Sophia are o perspectivă optimistă nu doar asupra muncii, ci și asupra îmbătrânirii. Iar în 2019, marea actriță de cinema a dat un răspuns remarcabil când a fost întrebată care este secretul tinereții sale.

Secretul frumuseții fără vârstă al Sophiei Loren

Sophia Loren este o actriță italiană cunoscută atât pentru cariera sa impresionantă în cinematografie, cât și pentru trăsăturile sale distincte. Frumusețea ei fără vârstă a stârnit, de-a lungul timpului, numeroase întrebări și curiozități, inclusiv care este secretul ei.

„Nu există niciun secret. Asta e fața cu care m-am născut. Îmi place să rămân așa cum m-am născut, fără alte secrete”, a declarat ea pentru Hello.

Declarația ei amintește de una dintre frazele sale celebre: „Frumusețea este ceea ce simți în interior și se reflectă în privire. Nu este ceva fizic”.

„Uneori, când spun că am 86 de ani, nici eu nu cred. Mă simt de 20”, a adăugat ea într-un interviu pentru revista AARP, ediția decembrie 2020/ianuarie 2021.

„Când mă uit în oglindă, mă încurajez singură. Nu mă întreb «Ești grozavă?» sau «Ești frumoasă?» Nu! Contează cum mă simt pe dinăuntru, cât de încrezătoare sunt, cât de fericită sunt. Asta e important”.

Tratamentele naturale la care apelează Sophia Loren la 90 de ani

Printre lucrurile în care Sophia are încredere se numără uleiul de măsline – pe care nu doar că îl consumă zilnic, dar îl aplică uneori și pe față, ca hidratant –, frunzele de mentă, care ajută la reducerea pungilor și cearcănelor de sub ochi, și consumul unei cantități mari de apă, pentru o hidratare optimă.

Surprinzător de relaxată, chiar și la 90 de ani, Sophia este o mare iubitoare de paste și nu se privează de micile plăceri.

Cariera ei impresionantă include roluri în filme precum „The Life Ahead”, „The Millionairess”, „Ieri, azi, mâine”, „Nine”, „Căsătorie în stil italian”, dar și „A început la Napoli”.

În ultimii ani, a colaborat cu fiul ei, Edoardo, cu care a lucrat la „The Life Ahead”, „Between Strangers” și „Voce Umana” („Vocea umană”). Fiul cel mare al Sophiei, Carlo Jr., a îmbrățișat și el arta, devenind unul dintre cei mai apreciați dirijori din Statele Unite.

Întrebată anterior de revista Hello care a fost momentul de vârf al carierei sale, Sophia a răspuns: „Când am primit premii pentru ceea ce am realizat în filme, a fost frumos. Și când oamenii mă felicită pentru familia mea, spunând că am copii frumoși. Ca orice mamă, sunt foarte mândră”.

Cum a ajuns Sophia Loren pe culmile succesului

Atitudinea ei față de muncă rămâne însă impresionantă. „Nu vreau să mă gândesc la moștenire. Vreau să mă gândesc la următorul meu film. O să mă gândesc la moștenire când mă voi retrage – și sper să nu mă retrag niciodată”, a declarat ea pentru Deadline în 2024.

Actrița a mai spus că secretul succesului ei a fost să nu aibă un plan de rezervă.

„Astfel, atunci când te confrunți cu un obstacol care pare de netrecut, nu ajungi să alegi calea cea mai ușoară”, a explicat ea.

„Tragi adânc aer în piept, mergi mai departe și găsești soluția potrivită pentru problema ta, pentru că nu ai de ales – trebuie să continui. Fără plan B, doar planul A”.