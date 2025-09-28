Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit! Primele imaginil cu ținutele spectaculoase ale mirilor

Selena Gomez a făcut publice primele fotografii de la ceremonia de căsătorie cu Benny Blanco. Iată cât de frumoși au fost mirii în ziua cea mare și ce ținute spectaculoase au purtat.

Selena Gomez și Benny Blanco și-au unit destinele pe 27 septembrie 2025, la nici un an după ce producătorul muzical a cerut-o pe frumoasa artistă în căsătorie. Momentul mult așteptat a avut loc într-o ceremonie de vis în California, iar vestea cea mare a venit chiar din partea ei, postând o serie de fotografii și videoclipuri de-a dreptul superbe.

Imaginile s-au viralizat, iar fanii lor sunt în extaz mai ales că toată lumea aștepta să o vadă pe celebra cântăreață în ipostaza de mireasă. Cea mai mare curiozitate a luat sfârșit, deoarece Selena a publicat imagini în care rochia spectaculoasă se vede în întregime, iar aceasta a fost una dintre cele mai așteptate fotografii de la marele eveniment.

Descoperă în rândurile de mai jos cât de frumoasă a fost Selena Gomez în ziua nunții și care sunt primele imagini de la ceremonia spectaculoasă!

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit! Ce ținute au purtat într-una dintre cele mai importante zile din viața lor

În urmă cu scurt timp, Selena Gomez a făcut publice primele fotografii de la ceremonia la care au participat aproximativ 170 de invitați, celebrând momentul importat pe o proprietare de 70 de acri din nordul orașului Santa Barbara. Printre cei mai importanți participanți s-au numărat Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin, Paris Hilton și Ed Sheeran.

Artista a strălucit în adevăratul sens al cuvântului, purtând o rochie albă din mătase, cu spatele gol marca Ralph Lauren. Corsetul tip halter cu detalii florale, volanele, decolteul spectaculos și trena uriașă au evidențiat perfect eleganța și delicatețea acesteia, iar bijutariiile de la Tiffany& Co, machiajul, coafura și manichiura albă au completat perfect look-ul său de neuitat.

Și Benny Blanco a optat pentru un costum smoking clasic marca Ralph Lauren, pe care l-a asortat cu o cămașă albastră cu imprimeu și cu un papion care a completat ținuta într-un mod deosebit.

Cei doi s-au lăsat surprinși în fotografii plimându-se desculți prin iarbă, ținându-se de mână și făcând schimb de priviri intense care au reușit să transmită emoții puternice în rândul tuturor privitorilor.

Imaginile par desprinse dintr-un cadru de film, însă povestea lor cu siguranță este una extrem de reală, făcând totul să fie absolut perfect. Blanco s-a întins pe jos și s-a așezat strategic pe picioarel ei pentru a crea o fotografie uimitoare care a avut un fundal perfect, și anume: trena miresei.

Iată fotografiile inedite de la ceremonia de căsătorie dintre Selena Gomez și Benny Blanco!

Reacțiile de apreciere n-au întârziat să apară, iar postarea a ajuns până la momentul scrierii acestui articol la aproape 14 milioane de aprecieri.

