Selly, 3 milioane de abonați pe YouTube. Cum s-a filmat vloggerul și ce sfaturi le-a dat începătorilor

Pasiunea pentru YouTube l-a determinat să nu le lase niciodată de această muncă, iar rezultate au curs pentru el. Andrei Șelaru, pe numele real, a reușit să strângă un număr de 3 milioane de abonați pe canalul personal de YouTube, ia cu acest prilej el le-a oferit câteva sfaturi celor care-și doresc să devină cunoscuți pe aceeași platformă media.

Selly, 3 milioane de abonați pe YouTube

Vlogger-ul s-a mândrit cu noul număr de urmăritori pe care îi deține și a publicat un clip unde le-a vorbit prietenilor virtuali despre rețeta sa de succes din acest domeniu. Era doar un copil când a început să lucreze în lumea aceasta, însă rezultate s-au văzut, iar acum se bucură de celebritate și de recunoaștere din partea utilizatorilor platformei.

La vârsta de 11 ani Andrei Șelaru a avut un vis pentru care a avut un singur gând - să reușească. Iar pasiunea sa s-a materializat în realitate chiar după un an. El recunoaște că în primele 10 luni de când începuse să se filmeze și să se posteze pe acest canal nu a generat rezultate prea mari, însă nu s-a demoralizat și a continuat să creeze conținut. Voința, munca și pasiunea sunt cele trei ingrediente care i-au folosit lui Selly pe drumul către marele succes. El este în momentul de față cel mai cunoscut vlogger, dat fiind cifra mare de abonați la canal.

Citește și: Selly, imaginea care a generat o mulțime de reacții: "Selly și-a înecat bolidul într-un lac". Ce a publicat pe rețelele sociale

În anul 2015 el a reușit să strângă primul milion de abonați, ca mai apoi să își dubleze numărul de abonați. În anul 2019, el a ajuns la 2 milioane de urmăritori, mai ales fiindcă în acel an, trupa fondată de el, 5gang, a dat lovitura și au avut multe concerte în țară. Aceștia au lansat și primul lor film sub această formă. Încasările filmului au fost foarte bune, iar ei se pregătesc deja de filmul al doilea, așa cum a declarat Selly în clipul postat de el.

„Foarte mulți își doresc succesul peste noapte. Succesul, cu cât îl obții mai repede, cu atât de repede îl și pierzi. Au fost 8 ani, m-am apucat de când eram foarte mic. De la vârsta de 11 ani. Eu am reușit să avansez foarte mult. Învățam foarte ușor. Cei care se apucă de asta pentru bani, nu vor reuși. Dacă aveți o pasiune, lucrați la acea pasiune. Să fiți mai buni decât ieri. Dacă o făceam pentru câștig, nu aș fi reușit”, a spus el în cadrul vlogg-ului său.

Citește și: Cum arată Smaranda, iubita lui Selly, atunci când îmbracă halatul de medic. Studenta la medicină e de o frumusețe răpitoare

Selly, despre începuturile sale în YouTube

Selly a vorbit și despre începuturile sale în lumea YouTube-ului, recunoscând că, deși a fost destul de dificil să se facă auzit, acesta a reușit să devină cunoscut.

Citește și: Smaranda, iubita lui Selly, s-a fotografiat într-o ipostază sexi. Cât de bine arată studenta la medicină: "Absolut fabuloasă!"

„Am început în 2012, primul vlogg se numea <10 lucruri despre mine>. Și de atunci am tot făcut vlogg-uri. Nu atrăgeau nimic. Conținutul nu era bun. Timp de 9 luni de zile, videoclipurile mele nu ajungeau la oameni. Eu nu o fac pentru cifre. Se făceau abonați foarte greu. 2018 este un an pe care îl voi ține minte toată viața, atunci am făcut 2 milioane de abonați”, a mia spus el.