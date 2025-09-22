Selly, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România, și iubita lui, Smaranda, au sărbătorit recent 7 ani de relație. Ce postare au făcut în online.

Selly și iubita lui au sărbătorit 7 ani de relație! Cum arătau ei la început și ce au transmis | Instagram

Povestea lor de dragoste a început încă din anii de liceu, atunci când viața lor era mult mai simplă și diferită de prezent. Astăzi, după șapte ani petrecuți împreună, cei doi formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din lumea mondenă.

Selly și iubita lui au sărbătorit 7 ani de relație! Cum arătau ei la început și ce au transmis

Relația lor a trecut testul timpului, iar Selly și Smaranda se declară la fel de fericiți ca în prima zi. De-a lungul anilor, Smaranda i-a fost alături vloggerului în cele mai importante momente ale carierei sale și a reprezentat cel mai mare sprijin pentru acesta. La rândul său, Selly a recunoscut mereu că iubita lui l-a ajutat să evolueze din toate punctele de vedere.

Cei doi s-au cunoscut în 2018, în perioada liceului, când Selly era deja apreciat în mediul online, dar viața lor arăta cu totul altfel față de prezent. Fotografiile de atunci surprind un cuplu tânăr și plin de visuri, care nu bănuia probabil cât de departe vor ajunge împreună.

Astăzi, după ani de experiențe și amintiri împărtășite, Selly și Smaranda locuiesc împreună în București. În timp ce vloggerul și-a dus succesul la un nivel impresionant, iubita lui a ales să urmeze o carieră în medicină, demonstrând ambiția și pasiunea care o definesc.

La aniversarea celor 7 ani, Selly și Smaranda au transmis fanilor că se simt mai uniți ca niciodată și că abia așteaptă să construiască noi amintiri împreună. Povestea lor rămâne un exemplu de iubire sinceră și de parteneriat solid, lucru apreciat de comunitatea imensă de urmăritori a vloggerului.

