Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Selly și iubita lui au sărbătorit 7 ani de relație! Cum arătau ei la început și ce au transmis

Selly și iubita lui au sărbătorit 7 ani de relație! Cum arătau ei la început și ce au transmis

Selly, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România, și iubita lui, Smaranda, au sărbătorit recent 7 ani de relație. Ce postare au făcut în online.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 12:20 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 16:28
Galerie
Selly și iubita lui au sărbătorit 7 ani de relație! Cum arătau ei la început și ce au transmis | Instagram

Povestea lor de dragoste a început încă din anii de liceu, atunci când viața lor era mult mai simplă și diferită de prezent. Astăzi, după șapte ani petrecuți împreună, cei doi formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din lumea mondenă.

Selly și iubita lui au sărbătorit 7 ani de relație! Cum arătau ei la început și ce au transmis

Relația lor a trecut testul timpului, iar Selly și Smaranda se declară la fel de fericiți ca în prima zi. De-a lungul anilor, Smaranda i-a fost alături vloggerului în cele mai importante momente ale carierei sale și a reprezentat cel mai mare sprijin pentru acesta. La rândul său, Selly a recunoscut mereu că iubita lui l-a ajutat să evolueze din toate punctele de vedere.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cei doi s-au cunoscut în 2018, în perioada liceului, când Selly era deja apreciat în mediul online, dar viața lor arăta cu totul altfel față de prezent. Fotografiile de atunci surprind un cuplu tânăr și plin de visuri, care nu bănuia probabil cât de departe vor ajunge împreună.

Citește și: Cum arată noul apartament în care s-au mutat Selly și Smaranda Știrbu. Cine s-a ocupat de renovarea lui | VIDEO

Astăzi, după ani de experiențe și amintiri împărtășite, Selly și Smaranda locuiesc împreună în București. În timp ce vloggerul și-a dus succesul la un nivel impresionant, iubita lui a ales să urmeze o carieră în medicină, demonstrând ambiția și pasiunea care o definesc.

La aniversarea celor 7 ani, Selly și Smaranda au transmis fanilor că se simt mai uniți ca niciodată și că abia așteaptă să construiască noi amintiri împreună. Povestea lor rămâne un exemplu de iubire sinceră și de parteneriat solid, lucru apreciat de comunitatea imensă de urmăritori a vloggerului.

+2
Mai multe fotografii

Citește și: Selly lansează Nibiru, cea mai nouă stațiune de pe litoralul românesc. Detalii despre investiția de amploare

Ce își dorește Lino Golden de la noua parteneră, după divorțul de fosta soție. Artistul nu vrea să își refacă viața sent... Cum a început povestea de iubire dintre Anca Dinicu și tatăl fiului ei. Actrița a fost cerută în căsătorie vara trecută...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Observatornews.ro Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite  Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată în prezent Larisa Iordache, după ce a născut acum 6 luni. Cum se antrenează
Cum arată în prezent Larisa Iordache, după ce a născut acum 6 luni. Cum se antrenează
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant Catine.ro
Andreea Raicu a explicat de ce nu are copii. Ce răspuns inedit a oferit aceasta
Andreea Raicu a explicat de ce nu are copii. Ce răspuns inedit a oferit aceasta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier Libertatea.ro
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai flexibili: „Nu trebuie să fii drastic cu tot”
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică”
O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică” Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina Jurnalul
Zodiile care nu știu să iubească corect – și cum să le recunoști
Zodiile care nu știu să iubească corect – și cum să le recunoști Kudika
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu poţi să nu fii atent
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu... Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Daunele cerute de românul arestat pe nedrept în Italia:
Daunele cerute de românul arestat pe nedrept în Italia: "M-am simțit ca un infractor" Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Când va începe Al Treilea Război Mondial. Un general rus dezertor anunță ATACAREA Poloniei
Când va începe Al Treilea Război Mondial. Un general rus dezertor anunță ATACAREA Poloniei Gandul
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală”
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală” ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x