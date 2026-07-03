Soția lui Jorge a „încins” internetul cu o poză în costum de baie. Cum s-a afișat Ramona Prodea la piscină

Jorge a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada de vis, unde a fost însoțit de soția sa, dar și de cei trei copii și mama lui. În una dintre fotografii, partenera de viață a artistului este surprinsă în costum de baie, iar fanii au remarcat imediat cât de bine arată Ramona.

Recent întors din vacanța în care a fost alături de familie, Jorge a împărtășit cu fanii de pe Instagram mai multe fotografii emoționante. Imaginile de colecție, care surprind momente de distracție și relaxare la piscină, au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii din partea internauților.

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Soția lui Jorge, apariție de revistă la piscină la 53 de ani

Printre cele mai apreciate fotografii din mediul online este cea în care Jorge și soția sa se țin de mână într-o plimbare romantică prin resort. La 53 de ani, Ramona Prodea a „aprins” internetul cu apariția în costum de baie. Aceasta a fost complimentată pentru silueta impecabilă.

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„Una din cele mai frumoase vacanțe împreună. Noi doi, trei copii și mama mea. Prea repede a trecut, parcă am clipit și ne-am întors. Mai vrem”, a transmis Jorge, în dreptul imaginilor postate pe Instagram.

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Jorge și Ramona formează un cuplu de mai bine de un deceniu. Povestea lor de dragoste a fost oficializată în anul 2013, printr-o nuntă de poveste organizată într-un resort de lux din Turcia. Deși între ei există o diferență de vârstă de aproape zece ani, ea fiind mai mare, acest detaliu nu a reprezentat niciodată un impediment, ci, dimpotrivă, i-a făcut să devină unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul românesc.

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Fetele lui Jorge s-au transformat în adevărate domnișoare

Pe lângă complimentele adresate cuplului, internauții nu au putut să nu observe cât de mult au crescut fetele celor doi. Karina, fiica lui Jorge dintr-o căsnicie anterioară, împlinește 18 ani în această toamnă și a devenit o domnișoară în toată regula, potrivit Libertatea.

Ilinca, fiica pe care Ramona Prodea o are dintr-o relație anterioară, a format o legătură strânsă cu sora ei. Alături de ele a fost și David, băiețelul în vârstă de nouă ani al cuplului, care a completat perfect tabloul de familie.

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Cum se menține Jorge în formă la 44 de ani

Această escapadă de vis vine la scurt timp după ce Jorge a împlinit 44 de ani. Cu acea ocazie, artistul a postat o imagine la bustul gol, direct de la marginea piscinei. În spatele acestei fotografii extrem de apreciate se ascunde, însă, o discplină de fier pe care artistul o urmează cu strictețe.

„Poza asta NU e aroganță, este speranță! Știu că sunt un ciudat că: nu beau, nu fumez, nu mănânc prostii și, în ultimii ani, m-au bălăcărit toți prietenii mei. Cred că modul în care eu mă autocritic de ziua mea este dacă poza la plajă <<stă în picioare>> de la an la an. Evident că nu mă postez ca nebunu’ la bustul gol, eram la piscină, însă ideea în sine este că DISCIPLINA aduce rezultate pe termen lung și scurt. E ușor să bagi shaworme și sucuri și beri și deserturi, însă ideea să am burtă vara la plajă, nu există în convingerile mele. Așa că, pe lângă sănătate, care este principala motivație pentru mine, te bucuri și de o urmă de pătrățică și ceva urme de mușchi. Nu sunt culturist, nu particip la concursuri, deci îmi propun să fiu decent și să am o stimă de sine ridicată când dau jos cămașa. Și da, am făcut 44 de ani azi și poza asta este pentru motivație. SE PUEDE!!! Știu că e greu. Aș mânca patru înghețate și două torturi, dar prefer să nu muncesc mai mult după ca fraierul și prefer să rămân la mâncărurile mele.

Cei care mă urmăriți știți că de ziua mea pun <<proba de abdomen>>. Să fim sănătoși și buni! Capu’ sus, nasu’ jos! Jorge”, a scris acesta în mediul online.

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