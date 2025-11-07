Mesajul emoționant al lui Jorge pentru soția lui, Ramona, de ziua ei de naștere. Cum arată partenera lui la 53 ani

Antena Căutare
Jorge a sărbătorit de curând ziua soției sale, Ramona, și nu a ratat ocazia de a-i transmiste un mesaj emoționant.

Publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025, 10:27 | Actualizat Vineri, 07 Noiembrie 2025, 11:24
Jorge a marcat ziua de naștere a soției lui, Ramona, cu o urare specială. | Instagram

Jorge și Ramona formează unul dintre cele apreciate și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de mai bine de 10 ani și se bucură de o frumoasă poveste de dragoste, iar familia lor este întregită de fiul lor.

Mesajul emoționant pe care Jorge i l-a transmis soției lui de ziua ei de naștere

Soția lui Jorge, Ramona, a împlinit frumoasa vârstă de 53 ani în urmă cu câteva zile, iar artistul a profitat de ocazie pentru a-i transmite un mesaj de-a dreptul emoționant și plin de însemnătate.

„Azi este ziua superbei mele sotii. O femeie frumoasa cu totul, care mereu ofera iubire mai mult decat prevede legea, o fire sensibila cu o forta interioara imensa. Invat mereu de la ea si uneori ma intreb daca ma ridic, ca sot, la nivelul ei. Am pus mai multe poze din diferite ipostaze. Sunt norocosul a carei sotii iubeste fotbalul si stie mai multi jucatori decat mine, ceea ce este wow. Iubim aceleasi destinatii, iubim copiii mai mult decat orice. Suntem atat de diferiti dar atat de similari. Te iubesc sotia mea cosmica. La multi ani”, a scris Jorge la postarea cu mai multe fotografii atent alese cu partenera lui de viață.

Postarea sa a strâns peste 4000 aprecieri, iar internauții i-au transmis Ramonei cele mai călduroase urări în secțiunea de comentarii.

Jorge și Ramona sunt căsătoriți de 12 ani și au împreună un băiețel pe nume David. Jorge, în vârstă de 43 ani, este complet îndrăgostit de soția lui și nu ezită să își exprime public sentimentele față de ea ori de câte ori are ocazia. Ramona, în vârstă de 53 ani, nu este doar o femeie frumoasă, ci și una de succes în domeniul IT, având alături o familie iubitoare care o sprijină și o respectă.

Jorge a fost mereu atent cu soția lui și grijuliu când vine vorba de dorințele ei și nu ezită să îi facă pe plac.

Artistul mai are o fiică, pe Karina, în vârstă de 17 ani, din căsnicia lui cu Alina Laufer. Ramona mai are și ea o fiică, Ilinca, dintr-o relație anterioară, iar cei doi soți își cresc acum cei trei copii ca și cum toți ar fi ai lor, bucurându-se de o familie armonioasă.

Despre soția lui, artistul a avut mereu numai cuvinte de laudă, spunând adesea că ea este cea care îl sprijină cel mai mult.

Tocmai de aceea, în fiecare dintre cei 12 ani ai lor de căsnicie, Jorge a făcut mereu ceva special pentru Ramona: reînnoiește cererea în căsătorie în fiecare an și îi oferă câte un nou inel.

Anul acesta, de aniversarea lor, Jorge a dus-o pe Ramona într-o vacanță de excepție în Santorini, acolo unde i-a cerut pentru a 12-a oară să fie soția lui, oferindu-i o verightă superbă.

