TJ Miles și Francisca vor deveni părinți. Cum au făcut marele anunț. Prima imagine cu burtica de gravidă a artistei

TJ Miles și logodnica lui, Francisca, sunt mai fericiți ca niciodată de când au aflat că urmează să devină părinți pentru prima oară. Marele anunț a fost făcut de către artistă pe pagina oficială de Instagram.

Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 12:12 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 13:11
TJ Miles și logodnica lui, Francisca, sunt mai fericiți ca niciodată de când au aflat că urmează să devină părinți pentru prima oară | Instagram

O veste neașteptată a luat pe toată lumea prin surprindere. TJ Miles și iubita lui, Francisca, așteaptă primul lor copil. Artista a publicat o imagine emoționantă cu burtica de gravidă. De asemenea, aceasta a dezvăluit și luna în care se va naște minunea lor.

După o relație de aproximativ trei ani, cântăreața și partenerul său au decis să își mărească familia. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că TJ Miles avea planuri mari de viitor cu Francisca încă din primele luni petrecute împreună.

În urmă cu mai bine de un an, TJ Miles a făcut pasul cel mare. Acesta i-a oferit partenerei sale inelul de logodnă, iar momentul a fost de-a dreptul emoționant.

Cum au anunțat Francisca și TJ Miles că urmează să devină părinți

Pentru că are o relație specială cu fanii săi, artista nu a putut ține secret faptul că urmează să devină mămică. Deși are aproximativ trei luni de sarcină, Francisca nu s-a mai ascuns și a făcut marele anunț pe rețelele sociale.

Superba brunetă a publicat un videoclip înduioșător alături de TJ Miles în care i se vede și burtica de gravidă. Mai mult, aceasta a distribuit și o descriere emoționantă care a atras rapid atenția prietenilor virtuali.

TJ Miles a fost dat afară din secția de votare. Cum s-a ajuns la un scandal de proporții

Prin intermediul filmulețului, Francisca a dat vestea că bebelușul ei o să vină pe lume în martie anul viitor.

„Cea mai frumoasă aventură abia începe… vom fi părinți! 🤍”, a scris ea pe contul de Instagram, vizibil emoționată.

Postarea cântăreței a strâns aproximativ 2 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Un lucru este cert, vestea a luat pe toată lumea prin surprindere, însă mesajele de susținere și felicitările nu au întârziat să apară.

Francisca şi TJ Miles aşa cum nu au mai fost văzuţi vreodată, în cadrul show-ului În culisele celebrităţii, de la Antena Stars

„Felicitări din suflet, dragii noștri! 🥹 Ne bucurăm tare mult pentru voi și pentru acest miracle on the way! 🤍 Sarcină ușoară și să vă bucurați de fiecare moment big blană din această etapă!”, „Aw! Felicitări! Să fiți fericiți și sănătoși toți 3” sau „Să fie totul așa cum vă doriți voi!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

TJ Miles și Francisca își doresc să se căsătorească

În august, TJ Miles și Francisca dezvăluiau că au planuri mari de viitor. Aceștia își doresc să se căsătorească anul viitor, însă cântăreața nu vrea o nuntă clasică.

„Noi nu suntem chiar nobody, nu înseamnă că suntem vedete interstelare. Faptul că suntem cât de cât cunoscuți și avem mulți prieteni, avem mulți oameni în jurul nostru, își doresc foarte mulți oameni să vină.

Nu e atât de simplu să organizezi o chestie (n.r. nuntă): hai, lasă! Să se adune plicurile acolo! Noi dacă facem o chestie, nu facem pentru banii. Dacă facem o chestie, trebuie organizată și plătită în prealabil”, a dezvăluit cântăreața, conform cancan.ro.

