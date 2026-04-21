Toto Dumitrescu, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Cât timp nu va mai avea permis fiul lui Ilie Dumitrescu

Toto Dumitrescu, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Cât timp nu va mai avea permis fiul lui Ilie Dumitrescu

Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 09:22 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 10:40
Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier în septembrie 2025. | Instagram

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a primit recent verdictul instanței. Actorul în vârstă de 28 de ani, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare în dosarul în care a fost acuzat de producerea unui accident rutier în Capitală.

După accident el a fugit la fața locului, iar oamenii legii l-au putut găsi abia peste 2 zile. Fiul fostului jucător de fotbal a părăsit locul accidentului imediat după coliziunea cu un autoturism în care șoferița a fost rănită.

Toto Dumitrescu, condamnat la 2 ani de închisoare în urma accidentului rutier de anul trecut

Pentru părăsirea locului accidentului, dar și pentru fapta în sine, Toto Dumitrescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Instanța a decis suspendarea pedepsei sub supraveghere și a stabilit un termen de supraveghere de 3 an, potrivit Antena 3 CNN.

Decizia poate fi atacată în instanță și nu este definitivă. Judecătorii i-au interzis actorului dreptul de a conduce și are permisul suspendat pentru următorii 3 ani. Această interdicție a instanței se va aplica de la rămânerea definitivă a hotărârii instanței.

Pe perioada de trei ani a termenului de supraveghere, Toto Dumitrescu trebuie să anunțe la Serviciul de Probațiune București orice schimbare a locului de muncă sau schimbare de domiciliu.

De asemenea, Instanța a decis că actorului trebuie să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității la una dintre instituțiile stabilite de Serviciul de Probațiune București. Toto Dumitrescu va urma și un program de reintegrare socială.

Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier în septembrie 2025 în sectorul 1 al Capitalei. Șoferița mașinii avariate a fost dusă la spital pentru a fi tratată din cauza rănilor prezentate, în timp ce Toto Dumitrescu a profitat de haosul creat la locul accidentului și a ales să plece.

Abia după 48 de ore actorul a fost găsit de organele de ordine și a fost ridicat și dus la audieri.

La scurt timp el a fost arestat preventiv, iar apoi plasat în arest la domiciliu. Expertiza la care a fost supus Toto Dumitrescu la INML a arătat un rezultat pozitiv la consumul de cocaină.

