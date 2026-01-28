Antena Căutare
Decizia instanței în cazul lui Toto Dumitrescu în dosarul accidentului rutier de anul trecut. Ce măsuri trebuie să respecte

Instanța a pronunțat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu în dosarul accidentului din Primăverii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 11:27 | Actualizat Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 12:13
Instanța s-a pronunțat astăzi în cazul dosarului deschis pe numele lui Toto Dumitrescu după accidentul rutier din 2025. | Instagram & Antena 1

Anul trecut Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier care a dus ulterior la un scandal mediatic.

Actorul a părăsit atunci locul faptei după ce a intrat cu mașina într-un alt autoturism. El a fost găsit abia două zile mai târziu după ce avusese loc accidentul.

Decizia instanței în cazul dosarului lui Toto Dumitrescu

El a fost plasat în arest la domiciliu, fiind atunci cercetat pentru consumul de substanțe interzise.

Citește și: Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea

Astăzi instanța s-a pronunțat în cazul lui Toto Dumitrescu. Se pare că fiul lui Ilie Dumitrescu rămâne sub control judiciar, iar judecătorii au decis deja și condițiile în care va începe procesul penal. De asemenea, aceștia au stabilit măsura preventivă până la începutul lunii martie.

Toto Dumitrescu a fost implicat în accident pe 17 septembrie 2025, când acesta a lovit cu mașina un alt autoturism. El a fugit de la locul faptei și a fost ulterior ridicat de polițiști 2 zile mai târziu din locuința unei cunoștințe.

Toto Dumitrescu a fost atunci dus de către forțele de ordine la Institutul Național de Medicină Legală pentru a i se recolta probe biologice.

Rezultatele au demonstrat că actorul se afla sub influența substanțelor interzise.

Fiul fostului fotbalist a fost atunci plasat în arest la domiciliu, iar la final anului 2025, pe data de 9 noiembrie, această măsură a fost înlocuită cu controlul judiciar, când judecătorii au decis respingerea prelungirii arestului la domiciliu.

Citește și: Toto Dumitrescu, apariție controversată de Halloween. Cum s-a costumat actorul

Instanța a luat acum o nouă decizie, și anume menținerea măsurii de control judiciar până la data de 1 martie 2026. Aceasta e măsura preventivă adoptată de instanță în cazul dosarului în care Toto Dumitrescu este cercetat pentru producerea accidentului rutier, părăsirea locului faptei și conducerea autovehiculului sub influența substanțelor interzise.

Chiar dacă Toto Dumitrescu nu a fost arestat, acesta rămâne sub supravegherea oamenilor legii și nu are voie să părăsească țara fără aprobarea instanței.

De asemenea, el trebuie să se prezinte la instanță sau la poliție de câte ori este chemat și nu are voie să comunice cu anumite persoane implicate în dosar.

Dacă aceste condiții impuse de instanță nu sunt respectate, atunci instanța poate impune o măsură mai severă.

„În temeiul art. …. constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Dumitrescu-Badea Ilie, … , prin încheierea Judecătoriei Sectorului 1 București din data de 06.11.2025, dispusă în dosarul nr. …. Menţine măsura preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpat, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Contestația se depune la Judecătoria Sectorului 1 București. Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția inculpatului și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 30.12.2025”, se arată pe portalul instanțelor de judecată potrivit Cancan.ro.

Citește și: S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților

