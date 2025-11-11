S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților

Actorul Toto Dumitrescu, pe numele său real Ilie Badea Dumitrescu, a fost implicat într-un accident în luna septembrie 2025. Fiul lui Ilie Dumitrescu, deși nu era vinovat de producerea coliziunii, a fugit de la locul faptei, iar oamenii legi l-au găsit abia după 48 de ore. Aceștia l-au dus la sediul INML, unde i s-au recoltat probe biologice.
Analizele au arătat că a consumat cocaină, astfel că magistrații au dispus arestul la domiciliu, sub acuzația de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia și conducerea sub influența substanțelor psihoactive.
Răsturnare de situație în cazul lui Toto Dumitrescu. Ce s-a aflat după expertiza medico-legală
Conform unei surse, medicii legiști au precizat că, în ciuda consumului substanțelor interzise, capacitatea de conducere a unui vehicul nu i-a fost afectată. Astfel, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost plasat sub control judiciar și va fi cercetat în libertate.
Toto Dumitrescu nu are voie să părăsească țara, iar în fiecare săptămână trebuie să treacă pe la secția de Poliție.
Aceasta nu este prima abatere a tânărului actor. În urmă cu patru ani, el ar fi fost prins în urma unui control de rutină că ar fi consumat substanțe interzise. Atunci a primit o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu suspendare.