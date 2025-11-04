Toto Dumitrescu, apariție controversată de Halloween. Cum s-a costumat actorul

Antena Căutare
Toto Dumitrescu a stârnit controverse de Halloween. Iată ce costumație a ales.

Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 15:21
Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii pe 14 septembrie 2025. SUV-ul său s-a izbit de un Audi A6, condus de o tânără sportivă de 23 de ani, care a ajuns la spital. Încă trei mașini au fost avariate.

Incidentul a stârnit discuții aprinse în presă. Deși tânăra ar fi trebuit să îi acorde prioritate actorului, fuga de la locul accidentului și testul pozitiv la substanțe interzise i-au determinat pe magistrați să dispună măsura arestului la domiciliu pentru Toto.

Tânărul a susținut însă că a cosumat substanțele intezise după producerea accidentului. Polițiștii l-au găsit într-un apartament care nu-i aparținea actorului.

Ce costum controversat a purtat Toto Dumitrescu de Halloween

Toto Dumitrescu a dat dovadă de autoironie de Halloween. Ținând cont de hotărârea judecătorilor, acesta s-a îmbrăcat în deținut. El a purtat o salopetă și chiar a fost ”amenințat” cu pistolul de iubita sa, îmbrăcată în polițistă.

„Anul ăsta am decis să nu mă mai costumez”, a fost mesajul care a însoțit imaginile.

Autoironia i-a fost apreciată în mediul online, urmăritorii acestuia transmițându-i mesaje de susținere și îmbărbătare după întreaga situație.

În momentul producerii accidentului din luna septembrie, fiul celebrului fotbalist Ilie Dumitrescu se afla în mașină cu iubita lui, care acum este martoră în dosarul actorului. Toto Dumitrescu a cerut instanței să locuiască împreună cu ea, invocând atât faptul că există anumite „tensiuni familiale” care ar avea legătură cu mama sa, cât și faptul că partenera lui este însărcinată. Confirmarea a venit chiar din partea avocatului său, iar vestea a luat pe toată lumea prin surprindere.

colaj toto dumitrescu în costum de pilot și toto și iubita sa de halloween 2025
+16
Mai multe fotografii

Toto Dumitrescu este absolvent al secţiunii Theatre and Performance la Goldsmiths University of London, din anul 2019. Acesta a debutat încă din 2014, în coproducţia româno-americană Love by Design. De atunci a jucat în mai multe seriale românești, precum Adela și Lia - Soția soțului meu.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

