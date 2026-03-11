Un meteorit a rupt acoperișul și a ajuns în dormitorul unei case din Europa. Cum a fost posibil

Antena Căutare
Un meteorit a rupt acoperișul unei case și a ajuns în dormitorul proprietarilor, după ce o „minge de foc” s-a spart deasupra Europei.

Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 15:36
Un meteorit a explodat pe cerul de deasupra Europei și a aruncat fragmente încinse deasupra unui oraș din Germania.

Unul dintre aceste fragmente a ajuns în casa unor localnici, după ce a rupt acoperișul, scrie Live Science.

Roca spațială s-a oprit în dormitorul acestora, după ce a călătorit sute de milioane de kilometri prin cosmos.

Incidentul a avut loc chiar pe data de 8 martie, în statul German Rhineland-Palatinate.

Un meteorit a rupt acoperișul și a ajuns în dormitorul unei case din Europa

„Mingea de foc” a străbătut atmosfera deasupra statului german Renania-Palatinat pe 8 martie, în jurul orei locale 18:55. Când meteoritul a explodat brusc, a produs o străfulgerare puternică care a durat aproximativ 6 secunde, potrivit Agenției Spațiale Europene (ESA).

Spectacolul luminos sugerează că roca spațială, surprinsă de camerele rețelei europene AllSky7, avea „câțiva metri” în diametru.

Peste 3.000 de persoane, inclusiv martori din Franța, Elveția, Belgia, Luxemburg și Țările de Jos, au raportat explozia către Organizația Internațională a Meteorilor. Mai multe persoane au declarat că au auzit și explozia atmosferică de la sol.

Reprezentanții ESA au scris că „cel puțin o casă din orașul german Koblenz-Guls ar fi fost lovită de mici fragmente de meteorit”.

Relatările locale au confirmat ulterior că mai multe clădiri din zonă au fost lovite de fragmentele spațiale. Unii dintre acești meteoriți au fost deja adunați de experți. Se pare că nimeni nu a fost rănit de rocile spațiale care au căzut.

Nu e clar câte clădiri au fost lovite de resturile extraterestre sau care e amploarea totală a pagubelor. Totuși, site-urile locale au publicat mai multe fotografii din orașul care are aproximativ 110.000 de locuitori, inclusiv o imagine cu o gaură de dimensiunea unei mingi de fotbal într-un acoperiș. Pompierii locali au declarat că piatra care a produs gaura a ajuns într-un dormitor, care nu era ocupat în acel moment.

O altă fotografie arăta 9 roci de dimensiunea unei mingi de golf într-o pungă de hârtie maro. Totuși, nu e clar dacă acestea reprezintă toate fragmentele recuperate, iar ele nu au fost încă confirmate oficial ca meteoriți autentici.

Experții nu au detectat meteoritul înainte de explozie

Meteoriții de tip „minge de foc” apar atunci când rocile spațiale care cad sunt supraîncălzite de frecarea intensă cu aerul, potrivit American Meteor Society. În urma acestui proces, meteoritul se fragmentează de obicei. Ceea ce produce o a 2-a explozie puternică.

Majoritatea fragmentelor ard complet înainte de a ajunge la sol sau sunt atât de mici încât nu sunt niciodată găsite. Totuși, uneori câteva bucăți mai mari pot rămâne intacte și pot ajunge pe suprafața Pământului, mai ales atunci când meteoritul se sparge aproape de sol.

Roca spațială care a explodat deasupra Germaniei nu fusese detectată de experți înainte de a intra în atmosfera Pământului. Totuși, acest lucru „nu e neobișnuit”, deoarece doar 11 meteori au fost detectați înainte de impactul cu planeta noastră, potrivit ESA.

E extrem de rar ca meteoriții să cadă în zone populate, cu atât mai puțin să lovească proprietăți sau oameni. Totuși, astfel de cazuri au existat.

În iunie anul trecut, o rocă spațială a făcut o gaură în acoperișul unei case din Georgia și ulterior s-a descoperit că era mai veche decât Pământul. Incidente similare au avut loc atunci când meteoriți au căzut în dormitoarele unor case din New Jersey în 2023 și din Columbia Britanică în 2021. În 2022, o casă din California a ars după ce a fost lovită de un fragment de meteorit.

O mică rocă spațială a căzut și a ars ușor o alee în sud-vestul Angliei în 2021, fiind ulterior colectată pentru analiză. Un incident similar a fost filmat de camera unei sonerii la o casă din Canada, în ianuarie 2025. Atunci a fost înregistrat pentru prima dată sunetul impactului unui meteorit.

