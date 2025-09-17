Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație

Un celebru artist autohton s-a despărțit de logodnica sa. Iată ce a declarat cântărețul după ce a rupt logodna.

Toată lumea aștepta să îi vadă căsătoriți, însă zvonurile despărții au fost acum confirmate.

Celebrul cântăreț a încheiat povestea de iubire cu logodnica sa

Cezar Ouatu și Raluca Jurcă se pregăteau să pășească în fața altarului, însă logodna a fost ruptă. Timp de cinci ani, cei doi au format un cuplu discret, iar în urmă cu un an, artistul o cerea în căsătorie în timpul unei vacanțe. Povestea lor de iubire însă s-a încheiat în urmă cu aproximativ nouă luni.

Zvonurile unei despărțiri au început să apară în ultimele luni, după ce mai mulți curioși au observat că nu mai au poze împreună pe rețelele de socializare și nici nu se mai urmăresc.

Deși atât Cezar, cât și Raluca nu au comentat inițial zvonurile, surse apropiate lor au dezvăluit că nu mai formează un cuplu de aproximativ nouă luni.

„Vă spun doar că vă grăbiți să trageți concluzii și nu e cazul. Este viața noastră privată și rămâne așa. Înțelegeți voi ce vreți, din moment ce v-am spus că vă grăbiți. Nu trece nimeni prin nimic”, declara artistul după primele apariții ale zvonului privind despărțirea sa.

Potrivit unei surse, Cezar Ouatu a confirmat informația după mai multe insistențe, însă nu a dorit să vorbească despre cele întâmplate între ei, fiind o problemă strict personală.

Cu toate acestea, a dezvăluit că despărțirea a fost în condiții de comun acord, amicală, iar acum este fericit: „Eu sunt bine, fericit!”