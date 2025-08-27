Ispita Andrușca, imagine adorabilă din copilărie. Cum arăta tânăra de la Insula Iubirii sezonul 9 când era mică

Ispita Andreea Aurică de la Insula Iubirii sezonul 9 a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu ea din copilărie.

În cadrul sezonului 9 Insula Iubirii, Andrușca s-a făcut remarcată ca ispită feminină, atrăgând atenția cu atitudinea sigură pe ea, dar și prin aparițiile provocatoare. Fotografia ei din copilărie contrastează cu imaginea actuală, evidențiind transformarea spectaculoasă a ispitei care face furori la Insula Iubirii.

Ispita Andrușca de la Insula Iubirii sezonul 9, imagine înduioșătoare din copilărie. Cum arăta

O poză recentă cu Andrușca de când era mică a stârnit curiozitatea fanilor. În copilărie, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9 apărea cu zâmbetul ștrengar și o privire inocentă, departe de stilul asumat pe care îl afișează acum pe micile ecrane.

Imaginea actuală a ispitei surprinde o tânără matură, cu un stil vestimentar provocator și o atitudine sigură pe sine.

„Superbă”/„Tu erai frumoasă de mică”/„Cea mai frumoasă ispită”, acestea fiind doar câteva dintre comentariilor fanilor la postarea ispitei Andrușca de pe Tiktok.

Ce a spus Andrușca de la Insula Iubirii sezonul 9 imediat după întoarcerea din Thailanda

Andreea Aurică are 26 ani și e specialistă în domeniul beauty. Frumoasa ispită a vorbit despre gesturile pe care un bărbat ar putea să le facă pentru a o cuceri.

„Mie personal mi-ar plăcea să primesc din partea partenerului flori, de exemplu. Mie îmi plac foarte mult florile și cred că acesta este un gest drăguț și o dovadă de iubire și de atenție”, a dezvăluit ispita.

Andreea a mai spus că e posibil ca și ea să cadă în capcana dragostei dacă va simți că se îndrăgostește de unul dintre concurenți

„Nu pot spune că joc un rol de ispită, suntem oameni cu toții până la urmă și chiar și eu mă pot îndrăgosti aici, mă poate atrage un bărbat”, a mai spus Andreea.

În exclusivitate pentru a1.ro, Andreea Aurică a mărturisit că toată experiența din emisiune a fost de-a dreptul spectaculoasă. Ea s-a bucurat din plin de timpul petrecut în Thailanda, admirând priveliștile și destinația exotică, dar și luând parte la unele dintre cele mai intense momente din acest sezon.

„Emisiunea m-a dus pentru prima oară în Thailanda, așa că peisajele, în primul rând, m-au captivat. În al doilea rând, activitățile pe care le-am avut o să îi facă și pe cei de acasă să își dorească să meargă în vizită în această țară plină de surprize, dar și de senzații tari. Pot să spun doar că m-am simțit foarte bine și nu aș zice nu la o vacanță acolo!”, a dezvăluit aceasta.

Mai mult, ispita a recunoscut că experiența sezonului 9 Insula Iubirii a fost „unică, specială și vindecătoare”: „Experiența m-a ajutat, chiar și pe mine, să mă regăsesc!”.