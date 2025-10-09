Ținuta elegantă purtată de partenera lui Nicușor Dan la deschiderea Romanian Fashion Week.La ce sumă se ridică piesa vestimentară

Antena Căutare
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la un eveniment de modă important din țara noastră. Descoperă ce ținută a purtat prima doamnă a țării și cât costă piesa centrală, marca unui designer celebru din România.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 12:43 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 22:42
Galerie
Ținuta elegantă purtată de soția lui Nicușor Dan la deschiderea Romanian Fashion Week | profimediaimages.ro

Mirabela Grădinaru, viitoarea soție a președintelui Nicușor Dan, a fost prezentă la deschiderea evenimentului Romanian Fashion Week Bucharest 2025 și a impresionat cu adevărat atât cu ținuta pe care a purtat-o, cât și cu atitudinea sa calmă și blândă.

Toate privirile s-au îndreptat către ea datorită look-ului său impecabil, așa cum se întâmplă de fiecare dată când prima doamnă a țării ia parte la evenimente importante precum a fost cel de aseară, 8 octombrie 2025.

Citește și: Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru. Ce zice liderul de la Cotroceni despre eveniment: „Foarte personal”

Mirabela Grădinaru și-a dorit să cunoască mai îndeaproape activitatea tinerilor designeri pentru a înțelege care sunt provocările pe care le întâmpină aceștia în procesul de dezvoltare profesională, dar și pentru a afla care sunt planurile lor de viitor.

Toate aceste detalii au fost dezvăluite în cadrul evenimentului Romanian Fashion Week Bucharest 2025, din 8 octombrie 2025, iar prima doamnă a țării a dat dovadă de implicare și dedicare în dialogul pe care l-a avut inclusiv cu designerii aflați la început de carieră.

Potrivit unui comunicat oficial, în cadrul discuției, Mirabela Grădinaru i-a felicitat pe tinerii creatori pentru efortul, pasiunea și perseverența lor, și a ținut să evidențieze„ importanța noilor generații în țară, prin acces la educație, mentorat și oportunități reale de afirmare”.

„Vizita de astăzi vine la doar câteva zile după deschiderea oficială a Romanian Creative Week X Bucharest 2025, care a avut loc pe 3 octombrie, în prezența președintelui României, domnul Nicușor Dan, și a doamnei Mirabela Grădinaru, la Muzeul Național de Artă al României.” se mai arată în comunicatul oficial transmis de organizatorii Romanian Fashion Week Bucharest 2025 prin intermediul paginii de Facebook.

Citește și: Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele

Pentru acest eveniment, viitoarea soție a lui Nicușor Dan a optat pentru o ținută elegantă, dar simplă, așa cum a obișnuit cu fiecare apariție, dar care a stârnit multă admirație, mai ales că este o creație ce aparține Irinei Schrotter.

Bluza din jerseu de vâscoză cu mâneci din poplin de bumbac de tip cămașă a fost piesa de rezistență a ținutei și are un preț pe măsură. Potrivit site-ului casei de modă, aceasta se ridică la suma de nici mai mult, nici mai puțin de 1 095 de lei. Ea a asortat-o cu o pereche de pantaloni negri, simpli și lejeri, care i-au asigurat confortul pe tot parcursul serii, împreună cu o pereche de botine negre cu un toc subtil.

Iată imaginile de la eveniment!

Potrivit unica.ro, nu este pentru prima dată când Mirabela Grădinaru poartă creațiile Irinei Schrotter, mai ales în cazul aparițiilor sale publice. Spre exemplu, în timpul unei vizite oficiale în Austria, partenera președintelui a optat pentru câteva rochii superbe din colecția designerului român.

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan
+9
Mai multe fotografii

Citește și: Nicușor Dan a anunțat noii consilieri prezidențiali și de stat. Cine sunt și când intră în funcție fiecare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

