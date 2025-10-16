Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex

Victor Pițurcă a făcut dezvăluiri neașteptate despre soția lui, Maria. Cei doi sunt împreună de peste 30 de ani, iar din rolul iubirii lor s-au născut doi copii minunați: Alex și Claudia.

Victor Pițurcă este o prezență discretă în lumea mondenă. Acesta preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor. În ciuda acestui aspect, antrenorul nu ezită să vorbească, atunci când are ocazia, despre femeia care i-a dăruit doi copii.

De curând, fostul fotbalist a făcut dezvăluiri emoționante. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Victor Pițurcă își iubește enorm soția. După o căsnicie de mai bine de 30 de ani, antrenorul și Maria Pițurcă se laudă cu o frumoasă poveste de iubire.

Ce spune Victor Pițurcă despre soția lui, Maria Pițurcă

Întrebat despre motivul pentru care nu a fost însoțit de partenera lui la ultimul eveniment monden la care a fost prezent, Victor Pițurcă a avut un răspuns sincer și direct. Se pare că soția acestuia se află în vacanță alături de nepoți.

Mai mult, acesta susține că Maria Pițurcă ia deciziile importante în familie și oferă sprijin tuturor membrilor.

„Doamna e plecată cu fata mea, cu familia ei, cu ceilalți doi nepoți, în Turcia, în vacanță. De aceea nu m-a însoțit! Maria are grijă de toți, de copii, de nepoți. Este adevăratul stâlp al familiei.”, a mărturisit antrenorul, potrivit viva.ro.

Cum se înțelege Victor Pițurcă cu fiul său și al Mariei Pițurcă, Alex

Antrenorul a vorbit și despre relația pe care o are cu fiul său, Alex Pițurcă, dar și despre rolul de bunic. Se pare că Victor Pițurcă se înțelege foarte bine cu băiatul său, dar și cu nepoțelul Noah.

„Jucăm câte o miuță, deci avem ce face. Mai ales că avem niște nepoți foarte îndrăgostiți de sport, așa că facem mereu mișcare”, a mai adăugat el, conform sursei citate.

În ceea ce îl privește pe nepoțelul său, Victor Pițurcă vorbește cu multă dragoste despre el. Antrenorul susține că Noah are o personalitate puternică și o să realizeze lucruri mari în viață.

„Cred că are personalitatea mult mai mare ca a mea deja, de acum. Sigur că țin foarte mult la el, este acasă acum. Asta l-a împiedicat pe Alex să vină și el la eveniment, la această frumoasă petrecere, fiindcă nu avea cu cine să-l lase.

Lui Noah îi place să stea cel mai mult cu mine, așa că trebuie să-l iau și la plimbare cu mine, și prin oraș. Ne distrăm împreună.”, a dezvăluit acesta despre legătura deosebită pe care o are cu băiețelul lui Alex Pițurcă.

„Cum ți-am spus, suntem prieteni de familie cu cei care ne-au invitat, dar am venit singur. Aș fi vrut măcar Alex să vină, dar ar fi trebuit să-l luăm pe Noah cu noi. Era puțin răcit, știam că se va face târziu, e vremea de școală, așa că a trebuit să vin singur, ei au rămas amândoi acasă”, a mai punctat antrenorul, potrivit sursei citate mai sus.