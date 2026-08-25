Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Victor Pițurcă nu pune gura pe aceste alimente. Așa se menține într-o formă fizică impecabilă și la 70 de ani

Victor Pițurcă nu pune gura pe aceste alimente. Așa se menține într-o formă fizică impecabilă și la 70 de ani

Deși are 70 de ani, Victor Pițurcă este în continuare într-o formă fizică de invidiat și asta are legătură și cu stilul său de viață. Iată ce nu mănâncă niciodată!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 13:47 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 16:39
Galerie
Alimentele pe care Victor Pițurcă nu le consumă niciodată. Așa se menține într-o formă fizică impecabilă și la 70 de ani | Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Victor Pițurcă a dezvăluit, recent, ce nu mănâncă niciodată. Având propria fermă, cu ouă, lapte și carne la discreție, fostul selecționer consumă rar alimente din magazin, potrivit as.ro.

Citește și: Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex

Ce nu mănâncă Victor Piţurcă niciodată

Victor Pițurcă a explicat că este foarte atent la alimentația sa, evitând alimentele procesate. De asemenea, consumă rar alcool și s-a lăsat de fumat cu mulți ani în urmă. Mai mult, este un bărbat activ, făcând sport câte două-trei ore pe zi.

Articolul continuă după reclamă

„Nu mai pot să am alt regim, chiar dacă aș vrea să schimb regimul e mult mai greu, poate când merg în vacanță, în altă țară. Când sunt sărbătorile, vine familia mea, mănânc mai mult, poate beau și un pahar de vin, nu le am cu băutura”, a dezvăluit Victor Piţurcă pentru sursa citată.

„Asta am făcut toată viața, așa voi continua până nu voi mai fi... Fără sport... Așa ar trebui să facă orice persoană, orice om, cât îi permite timpul. Iar cei care au timpul limitat ar trebui, acolo unde sunt, într-o cămăruță, să deschidă geamul și să încerce să facă acolo ce poate, alergare pe loc, gimnastică, ce se poate... Să urce pe scări, tot timpul să găsească ceva și să facă sport”, a mai spus acesta pentru as.ro.

Citește și: Victor Pițurcă, cadou impresionant pentru fiul său. Ce a primit Edan de la tatăl său la majorat

Cum a cunoscut-o Victor Pițurcă pe soția sa, Maria

Victor Pițurcă a ținut mereu să precizeze cât de norocos se simte, pentru că soția lui a fost cea care a avut grijă întotdeauna de familie. De asemenea, fostul selecționer a dezvăluit și cum a cunoscut-o pe Maria.

„Din punctul ăsta de vedere am fost foarte norocos. Așa le spun și copiilor mei, și lui Alex, el deja are probleme. Trebuie să ai noroc. Trebuie să știi ce alegi. Așa s-a întâmplat la mine, am fost mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur, că așa mi-am crescut-o și eu. La 17 am cunoscut-o. Ne-am cunoscut la Târgu Jiu. Ea era încă elevă la liceu. Eu am venit la Scornicești (în perioada 1979-1983, el a jucat la FC Olt Scornicești), ea a terminat în momentul acela liceul, a luat la facultate, la Craiova, și s-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești. A terminat Electrotehnica, iar ultimul an l-a făcut la București” a spus Victor Pițurcă în podcastul lui Ameri Nasrin, potrivit Revista Viva.

El a mai recunoscut că nu a petrecut foarte mult timp cu cei doi copii ai lor, fiind mai tot timpul plecat în cantonamente.

+3
Mai multe fotografii

„Foarte greu. Foarte greu. Păi gândiți-vă că eu nu prea am știut cum au crescut copiii. Numai soția mea s-a ocupat. Eu eram numai în cantonamente. Nu știam ce era viața de familie, numai cantonamente, rar veneam. Am fost un tată exigent. Am avut grijă ca cei doi copii ai mei să aibă o educație sănătoasă. Am niște copii liniștiți și cu o educație aleasă”, a mai adăugat el, potrivit sursei citate mai sus.

Laurette, din nou pe patul de spital. Vedeta cere ajutorul fanilor: „Nu vreau să cred că am ajuns la capătul puterilor”... Mirabela Grădinaru, vizită la Kiev fără Nicușor Dan. Cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu Olena Zelenska, Prima Doamnă a Uc...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce au scris englezii despre Isabelle, studenta de origine română din Londra care a murit la doar 19 ani Ce au scris englezii despre Isabelle, studenta de origine română din Londra care a murit la doar 19 ani
Observatornews.ro A avut media la BAC 6.22 şi a făcut contestaţie pentru nota la Anatomie. Ce medie a primit la final A avut media la BAC 6.22 şi a făcut contestaţie pentru nota la Anatomie. Ce medie a primit la final
Antena 3 Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită: „Cine e în pielea goală?” Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită: „Cine e în pielea goală?”
SpyNews Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat asemănarea cu Răzvan Manea Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat asemănarea cu Răzvan Manea
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Jennifer Lopez a făcut furori pe stradă într-o salopetă mulată. Cum a apărut diva înainte de antrenamentul la sală
Jennifer Lopez a făcut furori pe stradă într-o salopetă mulată. Cum a apărut diva înainte de antrenamentul la...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arată astăzi actorul care l-a interpretat pe Frodo în „Stăpânul inelelor”. Fanii lui sunt de părere că nu s-a schimbat deloc
Cum arată astăzi actorul care l-a interpretat pe Frodo în „Stăpânul inelelor”. Fanii lui sunt de părere că...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat asemănarea cu Răzvan Manea
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită: „Cine e în pielea goală?”
Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită:... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Cât câștigă un șofer de Uber sau Bolt în România, în 2026
Cât câștigă un șofer de Uber sau Bolt în România, în 2026 Jurnalul
Corsetul nu mai e doar pentru seară: 5 ținute ultra-fashion care îl fac surprinzător de ușor de purtat
Corsetul nu mai e doar pentru seară: 5 ținute ultra-fashion care îl fac surprinzător de ușor de purtat Kudika
Bolile care se pot moșteni de la mamă la fiică
Bolile care se pot moșteni de la mamă la fiică Redactia.ro
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte.
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte. "Litoralul pentru Toți" revine din septembrie Observator
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x