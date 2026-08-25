Victor Pițurcă nu pune gura pe aceste alimente. Așa se menține într-o formă fizică impecabilă și la 70 de ani

Deși are 70 de ani, Victor Pițurcă este în continuare într-o formă fizică de invidiat și asta are legătură și cu stilul său de viață. Iată ce nu mănâncă niciodată!

Alimentele pe care Victor Pițurcă nu le consumă niciodată. Așa se menține într-o formă fizică impecabilă și la 70 de ani | Hepta

Victor Pițurcă a dezvăluit, recent, ce nu mănâncă niciodată. Având propria fermă, cu ouă, lapte și carne la discreție, fostul selecționer consumă rar alimente din magazin, potrivit as.ro.

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Ce nu mănâncă Victor Piţurcă niciodată

Victor Pițurcă a explicat că este foarte atent la alimentația sa, evitând alimentele procesate. De asemenea, consumă rar alcool și s-a lăsat de fumat cu mulți ani în urmă. Mai mult, este un bărbat activ, făcând sport câte două-trei ore pe zi.

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„Nu mai pot să am alt regim, chiar dacă aș vrea să schimb regimul e mult mai greu, poate când merg în vacanță, în altă țară. Când sunt sărbătorile, vine familia mea, mănânc mai mult, poate beau și un pahar de vin, nu le am cu băutura”, a dezvăluit Victor Piţurcă pentru sursa citată.

„Asta am făcut toată viața, așa voi continua până nu voi mai fi... Fără sport... Așa ar trebui să facă orice persoană, orice om, cât îi permite timpul. Iar cei care au timpul limitat ar trebui, acolo unde sunt, într-o cămăruță, să deschidă geamul și să încerce să facă acolo ce poate, alergare pe loc, gimnastică, ce se poate... Să urce pe scări, tot timpul să găsească ceva și să facă sport”, a mai spus acesta pentru as.ro.

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Cum a cunoscut-o Victor Pițurcă pe soția sa, Maria

Victor Pițurcă a ținut mereu să precizeze cât de norocos se simte, pentru că soția lui a fost cea care a avut grijă întotdeauna de familie. De asemenea, fostul selecționer a dezvăluit și cum a cunoscut-o pe Maria.

„Din punctul ăsta de vedere am fost foarte norocos. Așa le spun și copiilor mei, și lui Alex, el deja are probleme. Trebuie să ai noroc. Trebuie să știi ce alegi. Așa s-a întâmplat la mine, am fost mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur, că așa mi-am crescut-o și eu. La 17 am cunoscut-o. Ne-am cunoscut la Târgu Jiu. Ea era încă elevă la liceu. Eu am venit la Scornicești (în perioada 1979-1983, el a jucat la FC Olt Scornicești), ea a terminat în momentul acela liceul, a luat la facultate, la Craiova, și s-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești. A terminat Electrotehnica, iar ultimul an l-a făcut la București” a spus Victor Pițurcă în podcastul lui Ameri Nasrin, potrivit Revista Viva.

El a mai recunoscut că nu a petrecut foarte mult timp cu cei doi copii ai lor, fiind mai tot timpul plecat în cantonamente.

„Foarte greu. Foarte greu. Păi gândiți-vă că eu nu prea am știut cum au crescut copiii. Numai soția mea s-a ocupat. Eu eram numai în cantonamente. Nu știam ce era viața de familie, numai cantonamente, rar veneam. Am fost un tată exigent. Am avut grijă ca cei doi copii ai mei să aibă o educație sănătoasă. Am niște copii liniștiți și cu o educație aleasă”, a mai adăugat el, potrivit sursei citate mai sus.