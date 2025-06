Victor Ponta și Daciana Sârbu, prima apariție împreună după divorț, la festivitatea Mariei, fetița adoptată. Noi imagini cu micuța

Victor Ponta și Daciana Sârbu au bifat prima apariție împreună după divorț și au fost prezenți la festivitatea de absolvire a clasei a III-a a Mariei, fiica lor adoptivă.

Victor Ponta și Daciana Sârbu au lăsat deoaparte lucrurile personale și au apărut zâmbitori și extrem de mândri de fiica lor. Momentul a fost marcat de multă emoție atât în curtea școlii, cât și în mediul online.

Victor Ponta și Daciana Sârbu, prima apariție împreună după divorț

Victor Ponta și Daciana Sârbu au demonstrat că, dincolo de separarea lor, continuă să rămână uniți atunci când vine vorba de copiii lor. Pe rețelele de socializare, Victor Ponta a postat o serie de fotografii de la festivitate, însoțite de un mesaj lung, dar emoționant.

„Am rămas de <<modă veche>>: încă mai cred că școala și educația sunt cele mai importante daruri pentru un copil! Azi am sărbătorit-o pe Maria și, încă o dată, am realizat cât de grea și cât de importantă este meseria de profesor (învățător, educator). Le mulțumim din inimă celor care ne ajută în acest efort uriaș, dar esențial pentru viitorul copiilor noștri.

Educația este prioritatea absolută pentru părinți — din păcate, nu și pentru Statul Român. Sunt sigur că le va folosi toată viața (chiar dacă NU în politica din România)! We all love you, Maria”, a scris politicianul la postarea pe care a făcut-o pe pagina personală de Instagram.

În una dintre imaginile postate de Victor Ponta pe contul de Facebook apare și Daciana Sârbu alături de Maria, în curtea școlii. Îmbrăcată într-o rochie lungă cu imprimeu floral și cu o coroniță de flori pe cap, ea radiază de fericire lângă fiica ei.

În altă imagine este surprins un moment cald între tată și fiică. Victor Ponta și Maria sunt fotografiați în bancă. Politicianul a optat pentru o cămașă albă de vară, în timp ce micuța poartă uniformă școlară și medalia tricoloră la gât.

La rândul ei, Daciana Sârbu a distribuit în mediul online câteva imagini de la eveniment.

Maria a venit în viața lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu în anul 2020

În anul 2020, Victor Ponta și Daciana Sârbu au luat o decizie neașteptată pentru cei din jur. Au adoptat o fetiță de șase ani, pe nume Maria. Deși procedura de adopție a fost complexă și a necesitat timp, aceasta s-a finalizat cu bine și a adus multă împlinire în viața lor.

„Andrei a spus că: <<Sigur, sunt pregătit să îi dau camera mea>>. Irina a spus că vrea să fie fată ca să aibă o parteneră și să nu îi dăm camera ei. Ea și-a dorit foarte mult o soră și era fericită. Nu știa ce o așteaptă exact, dar având suportul lor lucrurile au mers și mai ușor.

Este normal să dureze, pentru că se explică în ce situații poți să te afli. Nu este ușor. Ți se spune tot ce poate fi mai rău ceea ce este foarte bine, este extraordinar. Mulți nu se așteaptă la ce urmează. Tocmai de aceea există acest proces, există psihologi care te pregătesc pentru adopție înainte de orice. Procesul se finalizează cu acest atestat pe care poți să îl primești sau nu. Experiența celor ce evaluează îi poate duce la concluzia că o familie nu este pregătită și sunt sigură că s-a întâmplat.

Când am văzut-o prima dată am spus că este o asemănare mult prea evidentă și îi râdea toată fața. Am zis că e un copil vesel. Le-am și spus că nu vreau să mai vedem pe altcineva. Am găsit un chip comun care radia bucurie și așa este. Este cel mai vesel copil. Nu ne-am dorit un copil perfect, nu ne-am dorit o situația ideală. Ne-am dorit să putem oferi iubire, pentru că aveam de oferit și trecând prin câte am trecut noi ca familie, nu am considerat că o situație dificilă ar fi fost așa imposibil de dus. Am luat decizia într-un punct în care experiența atâtor ani grei ne-a făcut să spunem că putem duce orice situație chiar dacă îți ia mai mult timp, mai mult efort, chiar dacă trebuie să muncești toată viața să-i corectezi niște lucruri”, a povestit Daciana Sârbu, în urmă cu ceva timp, în podcast-ul lui Mihai Morar, citată de Revista Viva.